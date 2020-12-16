【人間有情】嚴冬下「銀杏館」義工派飯派衣物　露宿者將睡袋轉讓獨居婆婆禦寒

▲ 寒冬下，社企「銀杏館」員工及義工將好心人捐贈的衣物，派發予有需要人。

本港受到冬季季候風影響，今早（16日）天文台錄得最低氣溫13.3度，是今年入冬以來的最低紀錄。寒冬下窩在家中取暖，對基層無家者來說是奢侈，所幸有一眾好心人關顧有需要的人。社企「銀杏館」定期派免費飯外，更收集好心人捐出衣物轉層基層人士，在派發的過程中令義工百感交集。

▲ 有不少衣衫單薄的基層取「福飯」及寒衣。（圖片︰銀杏館）

衣衫單薄老伯開心獲寒衣

社企「銀杏館」推動長者就業外，亦定期免費派飯給有需要人士。近日寒冬下，社企員工及義工更將好心人捐贈的衣物，派發予基層。「銀杏館」在其facebook專頁發文分享當中的故事，其中有一位需用拐杖助行的老伯衣衫單薄，他到來取飯盒時看到有寒衣派發勁歡喜說︰「好彩有衫派，我真係好凍！」，員工協助他穿衣時，觸踫到他冰冷的手。伯伯表示沒有穿底冷衫，不知天氣會如此凍。

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伯伯的快樂很快落空，因為現存無一件寒衣合他的尺碼，員工本請他暫取一件寒衣保暖，並應允再搜羅合適的，讓他明天來取。伯伯無私地說：「俾咗其他人先，佢哋都需要衫。」

露宿者將睡袋轉贈婆婆

翌日，銀杏館繼續派免費飯盒及派發寒衣。員工牢記對伯伯的承諾，在其他店調動了加大大碼給昨天取不到禦寒衣的伯伯。今天他很高興取過寒衣後說：「好彩你仲記得我！」看到不少衣衫單薄的基層拿到寒衣，員工感到欣慰。

▲ 婆婆衣衫單薄，幸獲冬衣禦寒。（圖片︰銀杏館）

另一方面，有5個捐贈的露營睡袋，很多「飯友」都表示想要，有位婆婆說了這句︰「我獨居……無被……夜晚好凍」，未講完，一位露宿者已將本來到手的那個睡袋轉送給她。

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只為基本的衣食奔波

以上的事感動人心，即使自己是有需要，也會無私地將物資轉給更有需要者，共度時艱。員工看到不少衣衫單薄的基層拿到寒衣的欣慰，並有感︰

在大家忙著今晚打邊爐抑或食羊腩煲或蛇羹的同時，同一天空下的弱勢社群只為基本的衣食奔波。

感謝一眾有心人轉贈衣物，部分有心人更寫下祝福語給取衣人，引證了因為愛，就讓大家走在一起。

有不少網民看見衣衫單簿的長者，大感心痛，紛紛希望捐出衣物，如有睡袋及被子，可嘗試聯絡銀杏館是否仍然收集，而衣物就足夠，下輪收衣的活動可留意銀杏館facebook公告。另外有舉行「聖誕冬至愛心行動」。

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責任編輯︰顏紫燕