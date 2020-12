【HBO劇集】《我們與惡的距離》林予晞參演新作　台北愛情故事《戒指流浪記》

▲ 《戒指流浪記》是輕鬆的台北愛情故事,劇中宥勝和林予晞由陌生人變戀人,由在棒球場內的一吻開始。

「你把愛想得太簡單?還是把結婚想得太難?」HBO Asia全新原創劇集《戒指流浪記》,是由小說改編的台灣出品華語愛情喜劇。由男主角在捷運弄失了求婚戒指說起,戒指在城市中「流浪」的過程,串起各式人等一段又一段的愛情故事。

由《犀利人妻》的宥勝、《我們與惡的距離》的林予晞、以主持《瘋台灣大挑戰》旅遊節目聞名的謝怡芬(Janet)等主演的HBO Asia原創華語劇《戒指流浪記》(Adventure of the Ring),根據數學作家賴以威原著《Ringof the Day》改編而成,故事從一隻被遺落在捷運車廂裏的訂婚戒指開始。

▲ 男主角遺失的求婚戒指輾轉去到不同的人手上,串起一段一段愛情故事。

數學作家愛情小說改編

凡事都計劃周全的保險精算師黃奕之(宥勝飾),策劃了充滿驚喜的盛大求婚,卻在捷運上遇上突發事,求婚戒指因而弄失了,恨嫁的空姐女友李麗莎(林予晞飾)跟他因此產生不少誤會。當她以為男友無意跟其結婚之際,高大有型的機師前男友Alan又彷彿想重拾舊歡,令她和奕之情海翻波。

尋回戒指的過程中,他們開始重新審視愛情對彼此的意義是甚麼?另一方面,這枚戒指在這個城市中流浪的日子,先後落到不同類型的人手上,串起一段又一段的愛情故事。

當中有開酒吧的單親媽媽、有喪妻的退休伯伯、有愛上窮胖子的幼稚園老師,而謝怡芬飾演的電台主持人,也是意外拿到戒指的角色之一。

戒指是否愛情必需品

宥勝今回首次挑戰和自己個性截然不同的數學怪胎角色,甚有喜感;女主角林予晞飾演空中服務員顯得駕輕就熟,原來她加入娛樂圈前就曾當空姐。

首集,宥勝和林予晞在棒球場的畫面,導演及團隊特別找來逾3,000人到棒球場進行拍攝,場面壯觀。整體來說,此劇以明快的喜劇節奏,探討當代華人社會的婚姻與愛情觀,也挑戰婚約與戒指是否現代愛情的必需品。

INFO

《戒指流浪記》(共8集)

播映日期及時間:逢星期日9:00pm

播映頻道:HBO(Now TV 115台)/ HBO GO

撰文:胡慧雯