副局長及政助今早宣誓擁護基本法　公僕常秘及部門首長周五宣誓

▲ 全體12位副局長和14位政治助理，在林鄭月娥見證下，宣誓擁護基本法。（政府新聞處圖片）

​香港特區政府今日（16日）在政府總部，舉行副局長和政治助理宣誓儀式，12位副局長和14位政治助理在特首林鄭月娥見證下，宣誓擁護《基本法》，效忠香港特區。至於公務員團隊，常任秘書長及部門首長的宣誓儀式將於12月18日舉行。



根據《基本法》，香港特區政府的公務人員必須盡忠職守，對特區政府負責。副局長和政治助理是政治委任官員，須遵行政府的決定並對此承擔集體責任。他們除協助司局長處理各方面的政治工作外，副局長在相關局長暫時缺勤時更會代理其職責。作為特區管治團隊的重要成員，副局長和政治助理須擁護《基本法》和效忠香港特區，實屬理所當然。



政府發言人說：，副局長和政治助理宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，就他們的責任許下莊嚴承諾，向社會真切體現他們對《基本法》和香港特區的忠誠和承擔，將增強公眾對政治委任官員的信心，意義重大。



除政治委任官員外，公務員事務局於今年10月發出通告，要求所有在今年7月1日或之後加入特區政府的公務員宣誓或簽署聲明，作為聘用條件的一部分。公務員事務局會在短期內公布有關要求現職公務員簽署聲明的具體安排。

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責任編輯：吳卓峰