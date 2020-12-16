【女人俱樂部】葉蘊儀離婚後獨力撐起整個家　Gloria為子女拒絕再婚

▲ 葉蘊儀為了子女成長拒絕再婚。

近日TVB深夜重播劇集《女人俱樂部》，劇中葉蘊儀（Gloria）演活劇中師奶「肥菜」一角。現實中，葉蘊儀於20年前經歷離婚，當時獨力養育一對兒女的她復出拍戲。而葉蘊儀更為了子女的成長，不但婉拒追求者，更放棄再婚的機會，可說是位偉大媽咪。

現年47歲的葉蘊儀早於13歲已被星探發掘入行，拍維他奶廣告已爆紅。外型「的骰」又可愛的她，堪稱是第一代的「可愛教主」。

於1988年，只得15歲的葉蘊儀開始演電影，憑電影處女作《孔雀王子》一炮而紅，在日本更擁大批粉絲，後來再主演續集《阿修羅》，以及電影《奇蹟》等。

【一切從失婚開始】葉蘊儀離婚自強養大子女 為孩子成長拒再婚享單身自由

▲ 15歲的葉蘊儀憑處女作《孔雀王子》一炮而紅。（取自Facebook）

葉蘊儀急流勇退

在事業如意方中之際，葉蘊儀邂逅香港玩具富商陳柏浩，男方花盡心思追求，最終成功打動了女神芳心，在1995年，只得22歲的葉蘊儀跟陳柏浩閃婚，翌年誕下兒子陳紹臻，婚後退出演藝圈，一心在家相夫教子。

可是Gloria在1999年懷著第二胎時，卻有指因為丈夫出軌，因此她在翌年1月，待女兒出生後便提出離婚。

▲ 葉蘊儀曾進軍日本。（取自Facebook）

堅強媽媽葉蘊儀

一對兒女由葉蘊儀撫養，陳柏浩除支付800萬補償費外，每月更要支付5000元贍養費。惟1年後前夫宣布破產，不但連800萬元補償費也沒付，連贍養費也沒能力給予。

堅強的Gloria獨力照顧一對子女，為撐起頭家她復出娛圈，於台劇及電影任配角，醉心於製作紙黏土的她，更以這門手藝養家。

及至2013年，葉蘊儀更參演劇集，與李若彤、李麗珍、袁潔瑩等合演曾志偉任監製的TVB劇《女人俱樂部》。

早前，Gloria更參演Viu TV處境劇《娛樂風雲》及《一切從失婚開始》。

▲ 「肥菜」一角令人難忘。

葉蘊儀走出低谷

葉蘊儀曾經於TOPick訪問中說起失婚的經歷，她謂中國人社會一直有個概念，認為離婚是不好的事，對小朋友有很大影響。

Gloria卻認為勉強在一起反而會影響小朋友：「如果你覺得伴侶始終不夾，就應該分開，切勿因有小朋友就夾硬妥協。婚姻不如意，一樣會影響小朋友，難道每日家嘈屋閉，小朋友又會開心？」

【女人俱樂部】曾因婚姻不愉快陷糜爛生活 江欣燕離婚自強享受自由快樂

▲ 葉蘊儀直言失婚令她成長。

葉蘊儀為子女無私付出

Gloria現在看似說得輕鬆，當年離婚時內心也曾很痛：「不開心當然是有，但知道最重要是令自己盡快recover，不可以傷心太久。」

葉蘊儀自言離婚後尚算很快便走過情緒低谷，當中跟朋友傾訴正是關鍵，而她亦形容人生就是一連串不同的經歷和學習，婚姻只是個成長經歷，一個令她更認識自己的人生課題而已。

愛情和婚姻外，女性還可以有許多發展空間。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

天生麗質的葉蘊儀不諱言回復單身後有頗多追求者，不過Gloria一一婉拒：「開始時覺得有些是可以接受的，雖然兩個人相處是兩人的事，但當牽涉到子女時，便怕會對小朋友不公平，所以拒絕再拍拖。」

葉蘊儀認為，作為媽媽身教很重要，「不應該迫小朋友接受其他人，我不想讓他們看到我與不同男生約會，怕會令他們對男女關係有所誤解。」

Gloria續指：「由於小朋友當時仍處於成長階段，為他們建立良好的性格及本質，比我能否拍拖更為重要，所以我不介意為他們犧牲愛情。」