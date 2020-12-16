【創業追夢】4個後生仔傾爆房傾出一盤生意　大學生創業開時鐘酒店

▲ 4個大學生在修讀酒店管理讀書時合作無間，在一次傾談出爆出新思維，一齊創業開時鐘酒店。

Jenson和3位修讀酒店管理的大學同學，於2017年一起開設Mansion G Hotel時鐘酒店。Jenson於08年在瑞士修讀酒店管理時，認識了3位同樣來自香港學生，4年的同窗生活促使大家成為交心好友，齊齊學成回港。

「其中一位好友，聊到自己曾經光顧過時鐘酒店，感嘆香港人多空間不足，要和戀人親熱的地方也沒有，加上傳統時鐘酒店偏向於舊式經營模式，房間有欠清潔、坐枱前擠滿等候房間的顧客叫人感到尷尬，最叫人憤怒的是房租隨時起價。」

▲ 問到Mansion G名字的由來，Jensen說：「名字用上G字既代表gay，同時亦代表generation，我們知道傳統的時鐘酒店都不歡迎男女同性戀者光顧，但作為支持性平權的我們是本地首間開宗名義歡迎直男女和同志的時鐘酒店。（攝影：湯炳強）

上天的安排

不過，原來要經營時鐘酒店並不是容易的事情，單是申請賓館牌照就叫他們頭大如斗。

申請賓館牌照當中所涉及的問題很多，例如消防條例等，問題是我們沒有理由先租用一間實館或時鐘酒店然後才申請牌照，因為等候期往往要超過兩年。有見及此，我們嘗試找中介公司尋找現有的時鐘酒店，看看經營者有沒有意將經營權轉讓。

但正所謂上天自有安排，Mansion G Hotel的籌備過程出乎意料之外很快和開心地完成。

經中介公司推薦的賣家，想約見面時竟然是我們大學裏的師姐，簡直是天意安排，眼見是「自己人」，大家一顆心立時定了下來，我們更放膽地向師姐討教經營時鐘酒店的要訣。

突破訂房傳統

硬件已在手上，要突破傳統經營模式，Jesnon另一個突破式的意念，是仿傚Airbnb的做法，目標顧客鎖定是年青人，而且更堅持只做香港人的生意。

「開業初期，我們深知道光顧時鐘酒店的人，最尷尬的是和管房員工溝通，於是我們就仿效外國Airbnb的做法，應用WhatsApp預約房間，顧客完事後就將錢放在房間內。」

Jesnon續稱，「至於堅持做港人的生意，是基於明白到有些來自國內住客喜歡開著房門高聲談話，我們希望Mansion G Hotel做得私密一點，這一點令大家少了不必要的滋擾。」

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白色的堅持

初期他們都不敢跟家人說，但家人知道後都支持他們創業決定。Mansion G Hotel除了堅持只做香港人生意外，更有一樣其他時鐘酒店都模仿不來的「殺著」，就是只選白色的寢室用品。

經營初期，我們都派發問卷給租客，得知租客揀選時鐘酒店都建基於3方面，包括房間的乾淨程度、酒店的私隱和整體上的裝修，而超過六成人非常重視房間裏的清潔問題，於是我們4人在多次討論下都得出一個答案，就是由床單、枕頭袋、到棉被一律只用白色的。

租客安心入住了，但Mansion G Hotel卻因為這個堅持，每月都要花上數千元來訂購白色寢具。Jenson笑著說：

試過有顧客月經來時和男友租房入住，離開後由床單到電掣的開關都有血跡，好像命案事發現場，當時真的嚇了我一跳，哈哈.......但從另一個角度來看，住客就是欣賞我們打造一室潔白無瑕的空間。

疫情來到的時候

面對新冠疫情，酒店業當然首當其衝並不好過。

未有疫情時，生意好到不得了，每晚爆滿。

不過好景不常，到了今年10月初推出限聚令，加上酒店劈價推出staycation，營業額跌了7成。

我們唯一可做的就是做好自己，我們一直只做香港人的生意，有一班熟客。

Jenson指出，其實經營時鐘酒店所抱著的，並不止於賣房，在經營時亦非常積極與香港善導會和Aids Concern等推行性教育和性平權，希望藉此讓人懂得性是人類的天生本能，而不是一種難以啟齒的罪，大家都有權利享受箇中樂趣。

記者：何偉雄