【創業追夢】4個後生仔傾爆房傾出一盤生意　大學生另類創業開時鐘酒店

▲ 4個大學生在修讀酒店管理讀書時合作無間，在一次傾談出爆出新思維，一齊創業開時鐘酒店。

大家有沒有想過創業？而且範疇更是冷門的時鐘酒店？眼前的Jenson正是表表者，他和3位修讀酒店管理的大學同學於2017年一起開設Mansion G Hotel時鐘酒店。大家除了享受創業過程和賺錢外，更重要的是希望港人對性這一種不敢宣之於口，同時又是生活不可分割的部分從此不再忌諱。

由同學到創業夥伴

Jenson表示，2008年在瑞士修讀酒店管理時，認識了3位同樣來自香港學生，4年的同窗生活促使大家成為交心好友，齊齊學成回港。「恰巧其中一位好友，聊到自己曾經光顧過時鐘酒店，感嘆香港人多空間不足，要和戀人親熱的地方也沒有，加上傳統時鐘酒店偏向於舊式經營模式，房間有欠清潔、坐枱前擠滿等候房間的顧客叫人感到尷尬，最叫人憤怒的是房租隨時起價。」

談得起勁時，既然大家都是修讀酒店管理讀書時合作無間，加上時鐘酒店人潮如鯽封了蝕本大門，4人就抱著在大學時一起做project的心態籌備，正所謂學以致用。

▲ 問到Mansion G名字的由來，Jensen說：「名字用上G字既代表gay，同時亦代表generation，我們知道傳統的時鐘酒店都不歡迎男女同性戀者光顧，但作為支持性平權的我們是本地首間開宗名義歡迎直男女和同志的時鐘酒店。（攝影：湯炳強）

上天的安排

不過，原來要經營時鐘酒店並不是容易的事情，單是申請賓館牌照就叫他們頭大如斗。

申請賓館牌照當中所涉及的問題很多，例如消防條例等，問題是我們沒有理由先租用一間實館或時鐘酒店然後才申請牌照，因為等候期往往要超過兩年。有見及此，我們嘗試找中介公司尋找現有的時鐘酒店，看看經營者有沒有意將經營權轉讓。

但正所謂上天自有安排，Mansion G Hotel的籌備過程出乎意料之外很快和開心地完成。

經中介公司推薦的賣家，想約見面時竟然是我們大學裏的師姐，簡直是天意安排，眼見是「自己人」，大家一顆心立時定了下來，我們更放膽地向師姐討教經營時鐘酒店的要訣呢﹗

突破訂房傳統

硬件已在手上，要突破傳統經營模式，Jesnon另一個突破式的意念，是仿傚Airbnb的做法，目標顧客鎖定是年青人，而且更堅持只做香港人的生意。

「開業初期，我們深知道光顧時鐘酒店的人，最尷尬的是和管房員工溝通，於是我們就仿效外國Airbnb的做法，應用WhatsApp預約房間，顧客完事後就將錢放在房間內。」Jesnon續稱，「至於堅持做港人的生意，是基於明白到有些來自國內住客喜歡開著房門高聲談話，我們希望Mansion G Hotel做得私密一點，這一點令大家少了不必要的滋擾。」

但早期這一種近乎原始互相信賴的交易方式，那麼住客試過「走數」沒有？

當然有試過，但情況不算多，畢竟訂房時租客要給予我們電話號碼，而隨著近年電子交易普及化，例如PayMe等，訂房交易更是方便，而我亦深信我們是香港首間採用這方式訂房的時鐘酒店，現在模仿我們的訂房模式的酒店很多。

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白色的堅持

Mansion G Hotel除了堅持只做香港人生意外，更有一樣其他時鐘酒店都模仿不來的「殺著」，就是只選白色的寢室用品。

經營初期，我們都派發問卷給租客，得知租客揀選時鐘酒店都建基於3方面，包括房間的乾淨程度、酒店的私隱和整體上的裝修，而超過六成人非常重視房間裏的清潔問題，於是我們4人在多次討論下都得出一個答案，就是由床單、枕頭袋、到棉被一律只用白色的。

租客安心入住了，但Mansion G Hotel卻因為這個堅持，每月都要花上數千元來訂購白色寢具。Jenson笑著說：

試過有顧客月經來時和男友租房入住，離開後由床單到電掣的開關都有血跡，好像命案事發現場，當時真的嚇了我一跳，哈哈.......但從另一個角度來看，住客就是欣賞我們打造一室潔白無瑕的空間。

疫情來到的時候

面對新冠疫情，酒店業當然首當其衝並不好過，作為時鐘酒店亦不例外，Jenson難免憂心，畢竟面對的是前所未有的一場挑戰，廣東話所謂的「盡做」彷彿是他眼前可以做到的心態。

未有疫情時，生意好到不得了，每晚爆滿。

不過好景不常，到了今年10月初推出限聚令，加上酒店劈價推出staycation和暫件做時鐘生意，Jenson表示，現在的營業額跌了7成﹗

時鐘酒店作為被動的一門生意，我們唯一可做的就是做好自己，例如以前花30分鐘清潔房間，現在要更加仔細用上45分鐘，大家須知道時間就是時鐘酒店的利潤，執房時間長了，以前平均一間房可以做8單生意，現在少於7單，亦即是少了一成生意。但我們好慶我們一直只做香港人的生意，有一班熟客。

Jenson指出，其實經營時鐘酒店所抱著的，並不止於賣房，在經營時亦非常積極與香港善導會和Aids Concern等推行性教育和性平權，希望藉此讓人懂得性是人類的天生本能，而不是一種難以啟齒的罪，大家都有權利享受箇中樂趣。

Instagram：mansionghotel

記者：何偉雄