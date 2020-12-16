【創業追夢】4個後生仔傾爆房傾出一盤生意 大學生另類創業開時鐘酒店
大家有沒有想過創業？而且範疇更是冷門的時鐘酒店？眼前的Jenson正是表表者，他和3位修讀酒店管理的大學同學於2017年一起開設Mansion G Hotel時鐘酒店。大家除了享受創業過程和賺錢外，更重要的是希望港人對性這一種不敢宣之於口，同時又是生活不可分割的部分從此不再忌諱。
由同學到創業夥伴
Jenson表示，2008年在瑞士修讀酒店管理時，認識了3位同樣來自香港學生，4年的同窗生活促使大家成為交心好友，齊齊學成回港。「恰巧其中一位好友，聊到自己曾經光顧過時鐘酒店，感嘆香港人多空間不足，要和戀人親熱的地方也沒有，加上傳統時鐘酒店偏向於舊式經營模式，房間有欠清潔、坐枱前擠滿等候房間的顧客叫人感到尷尬，最叫人憤怒的是房租隨時起價。」
談得起勁時，既然大家都是修讀酒店管理讀書時合作無間，加上時鐘酒店人潮如鯽封了蝕本大門，4人就抱著在大學時一起做project的心態籌備，正所謂學以致用。
上天的安排
不過，原來要經營時鐘酒店並不是容易的事情，單是申請賓館牌照就叫他們頭大如斗。
申請賓館牌照當中所涉及的問題很多，例如消防條例等，問題是我們沒有理由先租用一間實館或時鐘酒店然後才申請牌照，因為等候期往往要超過兩年。有見及此，我們嘗試找中介公司尋找現有的時鐘酒店，看看經營者有沒有意將經營權轉讓。
但正所謂上天自有安排，Mansion G Hotel的籌備過程出乎意料之外很快和開心地完成。
經中介公司推薦的賣家，想約見面時竟然是我們大學裏的師姐，簡直是天意安排，眼見是「自己人」，大家一顆心立時定了下來，我們更放膽地向師姐討教經營時鐘酒店的要訣呢﹗
突破訂房傳統
硬件已在手上，要突破傳統經營模式，Jesnon另一個突破式的意念，是仿傚Airbnb的做法，目標顧客鎖定是年青人，而且更堅持只做香港人的生意。
「開業初期，我們深知道光顧時鐘酒店的人，最尷尬的是和管房員工溝通，於是我們就仿效外國Airbnb的做法，應用WhatsApp預約房間，顧客完事後就將錢放在房間內。」Jesnon續稱，「至於堅持做港人的生意，是基於明白到有些來自國內住客喜歡開著房門高聲談話，我們希望Mansion G Hotel做得私密一點，這一點令大家少了不必要的滋擾。」
但早期這一種近乎原始互相信賴的交易方式，那麼住客試過「走數」沒有？
當然有試過，但情況不算多，畢竟訂房時租客要給予我們電話號碼，而隨著近年電子交易普及化，例如PayMe等，訂房交易更是方便，而我亦深信我們是香港首間採用這方式訂房的時鐘酒店，現在模仿我們的訂房模式的酒店很多。
白色的堅持
Mansion G Hotel除了堅持只做香港人生意外，更有一樣其他時鐘酒店都模仿不來的「殺著」，就是只選白色的寢室用品。
經營初期，我們都派發問卷給租客，得知租客揀選時鐘酒店都建基於3方面，包括房間的乾淨程度、酒店的私隱和整體上的裝修，而超過六成人非常重視房間裏的清潔問題，於是我們4人在多次討論下都得出一個答案，就是由床單、枕頭袋、到棉被一律只用白色的。
租客安心入住了，但Mansion G Hotel卻因為這個堅持，每月都要花上數千元來訂購白色寢具。Jenson笑著說：
試過有顧客月經來時和男友租房入住，離開後由床單到電掣的開關都有血跡，好像命案事發現場，當時真的嚇了我一跳，哈哈.......但從另一個角度來看，住客就是欣賞我們打造一室潔白無瑕的空間。
疫情來到的時候
面對新冠疫情，酒店業當然首當其衝並不好過，作為時鐘酒店亦不例外，Jenson難免憂心，畢竟面對的是前所未有的一場挑戰，廣東話所謂的「盡做」彷彿是他眼前可以做到的心態。
未有疫情時，生意好到不得了，每晚爆滿。
不過好景不常，到了今年10月初推出限聚令，加上酒店劈價推出staycation和暫件做時鐘生意，Jenson表示，現在的營業額跌了7成﹗
時鐘酒店作為被動的一門生意，我們唯一可做的就是做好自己，例如以前花30分鐘清潔房間，現在要更加仔細用上45分鐘，大家須知道時間就是時鐘酒店的利潤，執房時間長了，以前平均一間房可以做8單生意，現在少於7單，亦即是少了一成生意。但我們好慶我們一直只做香港人的生意，有一班熟客。
Jenson指出，其實經營時鐘酒店所抱著的，並不止於賣房，在經營時亦非常積極與香港善導會和Aids Concern等推行性教育和性平權，希望藉此讓人懂得性是人類的天生本能，而不是一種難以啟齒的罪，大家都有權利享受箇中樂趣。
Instagram：mansionghotel
記者：何偉雄