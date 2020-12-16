涉屋邨信箱偷信用卡晶片再提款32萬　警方拘捕49歲男子

▲ 秀茂坪警區交代案情。

秀茂坪警區早前多名受害人在沒有遺失信用卡的情況下，戶口被透支現金，共損失32萬元。警方調查後在昨日（15日）拘捕一名男子，相信疑犯盜取他人信用卡，將晶片偷龍轉鳳，受害人啟動信用卡後遭提取現金，警方表示手法罕見，正追查是否有同黨在逃。

秀茂坪警區總督察（刑事）馬怜旲表示，早前接獲14宗舉報，受害人指在沒有遺失信用卡的情況下被透支現金，經深入調查後，發現有人在不同的住宅偷取信箱中的信件，從而獲得銀行發出的新信用卡和預設密碼。

其後警方分析案情後，鎖定一名49歲男子，在前日（15日）下午5時許，目標男子在一部櫃員機成功用假信用卡提取現金後，被埋伏的探員拘捕，在警誡下有人承認干犯多宗同類型的案件，透過盜取信用卡和製造假卡提取現金。

探員其後到疑犯家中搜查，檢獲28張晶片，相信從不同的銀行卡提取得來，同時發現多張屬於不同人士的卡片，當中包括信用卡、會籍卡和學生證，以及3張屬於他人已報失的身份證，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

馬怜旲指，疑犯主要針對位置較為隱蔽和保安措施較少的屋邨，盜取由銀行或財務機構發出裝有信用卡和密碼的信件，並將盜取得來的信用卡晶片移除，再把晶片裝上假卡上，其後將假晶片裝回受害人的信用卡，重新放入信箱，受害人收信後不以為意，如常啟動信用卡，疑犯算準時機馬上到櫃員機提款，受害人往往要等到銀行通知時才知戶口被盜用。

警方呼籲任職大廈的保安員，應時刻保持警覺，防止被可疑人士進入，如信箱是在隱蔽的位置，建議保安公司或物業管理公司加強保安措施。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文