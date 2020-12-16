李家超：凍結許智峯銀行戶口與其棄保潛逃無關

▲ 李家超指若許智峯不滿資產被凍結，歡迎他回港交代。（梁偉榮攝）

流亡英國的前立法會議員許智峯早前稱銀行戶口遭凍結。保安局長李家超表示，凍結其銀行戶口，是因其涉洗黑錢，和他棄保潛逃無關，又指如許智峯不滿資產被凍結，歡迎他回港交代。

李家超在立法會接受議員口頭質詢時指出，有人因為政治理由，將警方打擊洗黑錢的犯罪行為，污衊為濫用權責是誤導公眾的錯誤行為。他不點名批評許智峯向法庭說謊，作假理由公然棄保潛逃，逃避審訊，藐視法治，破壞公義，是罪加一等，又以自欺欺人的借口，以所謂「流亡」為自己卸責，「是虛偽的懦夫行為」，強調特區政府會追究相關人士的刑事責任。

熱血公民鄭松泰質疑當局混淆視聽，認為當局因為許智峯離港而安插洗黑錢罪名，並曾凍結許智峯家人戶口，他認為，即使有人棄保潛逃，都不應凍結相關人士戶口。

李家超反指鄭松泰才是混淆視聽，又指鄭「唔睇字」或「冇聽我講」，他強調，凍結許智峯戶口只是因為涉嫌洗黑錢，與許智峯棄保潛逃屬兩回事，又指不應討論一名經常說謊者的說法。

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記者：林曉君