【醫者仁心】地鐵站遇男乘客急病昏迷　女醫生不顧危險除口罩做人工呼吸

▲ 女醫生在地鐵站內遇男乘客急病昏迷，不顧危險除口罩做人工呼吸。

醫者仁心，內地網上近日流傳影片，3名旅客在北京地鐵站候車室內，為一名急病昏迷的男乘客進行搶救。期間一名女子更除下口罩，替昏迷病人做人工呼吸。這名女子其後被尋回，得悉原來是一位醫生。

綜合內地媒體報道，一名中年男子上周二（12月8日）在北京地鐵站候車時突然病發，癱坐在椅子上，嘴部微張，失去意識。

現場一段影片顯示，男子隨後被平放在地上，一名年輕女子雙膝跪地，持續為他做心外壓。接著她除下口罩，為男子進行人工呼吸，其後又有兩名乘客上前救援，直到救護員趕來。

影片引起網上討論，有網民盛讚女子在疫情下仍除口罩救援的行為。有內地媒體其後聯絡到女子，原來她是張家口一間醫院的耳鼻喉科的奚姓女醫生，今年29歲。

女醫生：醫生份內事

她憶述，事發時正候車回家，當時巧合地坐在患者後排，聽到家屬焦急地呼叫。她指患者看起來很瘦弱，呼叫仍有反應，起初她以為患者是低血糖，就跑去買糖。

而此時，候車室一名女職員仍發現情況，立即聯繫上司，並以站內廣播尋找醫護人員，工作人員於是合力將患者放平在地上。趕回來的奚醫生見狀，上前試探患者鼻息，繼而進行心肺復甦。

約10幾分鐘後，救護車趕至，而患者經儀器檢測顯示仍有心跳。對於這次急救，奚醫生稱沒甚麼值得表揚：「換做其他醫生，也會這麼做的。這是應該的。」

疫情肆虐，至於會否懼怕被感染？她指自己是女生，戴口罩吹氣可能吹不進去，當時情況緊急，根本不能考慮那麼多：

如果我感染了新冠肺炎，還有治癒的機會；如果這名患者錯過了最佳搶救時機，後果就不堪設想了。

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責任編輯：羅嘉欣