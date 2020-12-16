【全民造星III】樹大招風壓力大張進翹失準　經理人麥曦茵安慰Manson：一切未完待續

▲ ViuTV熱播節目《全民造星3》參賽者張進翹（Manson）最終大熱倒灶。

ViuTV熱播節目《全民造星3》討論度高，今個星期的十強爭奪戰更成為全城熱話，人氣高企的張進翹（Manson）臨場表現失準，最終大熱倒灶。

樹大招風的張進翹日前被翻舊帳爆出「公廁玩4P」一事，縱然Manson其後已回應事件，但相信負面新聞及外界輿論令他背負沉重壓力，以致比賽時失準。

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▲ （ViuTV截圖）

昨晚（15日）一集《全民造星3》由張進翹對李靜蓮（Alina）、方芷欣（方方）對黃劍文，以一對一方式爭奪十強席位。最終，李靜蓮及黃劍文成功晉級十強決賽，屆時將會令觀眾看得更肉緊。

張進翹於社交平台貼出演出照片，並發表落敗後的感受。

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他寫道：

是的 我炒粉了 現場唱得很爛很爛 對不起 讓大家失望了 在過程中我迷了路 對自己失去了信心 推倒了很多做好的準備 其實出場前 已經很不安 因為各種原因 而讓自己showday狀態很差 知道有很多很多的不足 需要學習 需要練唱功 「要成長 學習理性做選擇 才可以保護到自己心愛的作品」 多謝大家 多謝二汶 祖祖 KP 多謝花姐 多謝強尼 節目組的所有同事們 辛苦了 亦要衷心多謝 一直陪伴我走來的阿曦和ANNA 無論我幾迷失 你們都一直陪伴在身邊 盡力去協助和配合 多謝繼續支持我的你們 收到你們的鼓勵和愛 路還很長 我會繼續努力做好創作 期待帶新作品給大家 冇咩事 我出返去耕田先 Photo by @heiwardmak @wongtzedown Accessories by @tiffanyandco #TiffanyHK #Tiffanyandco#全民造星 #全民造星3 #張進翹 #張進翹manson #manson造星3的日常 #love #life #本來無一物

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▲ （麥曦茵IG圖片）

Manson的經理人麥曦茵安慰他：

當你懷疑世界時，即使尚沒有答案，我們也會守候在身旁。 當你懷疑自己時，哪怕你討厭自己，我們也接受你的全部； 請相信和自己同行的人的向心力，大家在相信着， 黑暗中，總會有光； 即使迷路，但會一起找到出口。 直到，能夠以前進的方式回頭看，一起經歷了什麼。 當你某時某刻可以笑着回顧這段經歷，會發現，已經正在前往未知的風景。 這僅是故事的序章，一切未完待續。 Manson 張進翹 #DY守護者們的信條#張進翹Manson #甜筒輝 #雙刀火雞 #Manson造星3的日常#全民造星3 #全民造星iii#全民造星a組 #全民造星#hkdumbyouth Dumb Youth

▲ （麥曦茵IG圖片）

人氣急升的Manson觸目度甚高，他從參賽時約一千三百個追隨者火速躍升至現時約四萬二千個追隨者。人紅自然是非多，Manson日前被網民翻舊帳，找出一條發生於2010年、疑似他在公廁玩「4P」的短片，片中更夾雜大量不雅用語。

他承認自己是片中主角，但沒有做報導上標題所提及的事，並怪當時的自己年少輕狂，因莽撞為自己帶來了許多的誤會。

事件連日來引起不少網民討論，Manson無疑需要面對重大的輿論，加上背負着大熱之名，壓力甚大的他未必能以最佳的心理狀態去應賽。

他事後承認自己失準，並承諾未來會繼續努力做好創作。前路漫漫，相信Manson經歷這次之後，會在未來為觀眾帶來更多佳作。