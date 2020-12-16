【海洋公園業績】2019/20年度入場人次及收入各跌6成　獲政府注資扭虧為盈逾19億元

▲ 海洋公園公佈2019/20財政年度業績。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情令本港主題公園今年三度閉園，入場人次及收入皆受影響。海洋公園2019/20財政年度的入場人次錄220萬人次，收入約7億元，兩者比上一個財政年度均大跌約6成，是歷來最大跌幅，令公園經營虧損淨額錄得11.7億元。惟園方早前獲政府注資54億元，在計算其中逾30億元的補助金後，公園經歷連續4年「見紅」後，本年度扭虧為盈，盈餘逾19億元。

海洋公園過去6年業績

財政年度 入場人次（萬） 門票收入（億元） 其他主要收入*（億元） 整體盈虧（億元） 2019/20 220 4.13 3.04 +19.218# 2018/19 570 11.406 5.943 -5.573 2017/18 580 11.858 5.004 -2.365 2016/17 580 11.350 4.848 -2.344 2015/16 600 11.347 4.801 -2.411 2014/15 740 13.938 5.742 +0.452 *包括公商品﹑餐飲服務﹑園內消費﹑酒店營運及其他收入 #扣除經營成本後，公園全年原蝕11.72億元，但獲政府撥款54億元救亡後，公園轉虧為盈。 資料來源：海洋公園年報

海洋公園今日（16日）公布2019/20財政年度業績報告，受新冠肺炎疫情影響，公園上半年需要暫停開放139天，令整體客容量顯著降低，並受入境旅客量大挫而影響；截至今年6月30日止，樂園入場人次僅為220萬，按年少61.7%﹑即350萬人次。

公園入場、餐飲﹑商品及其他園內消費收入錄7.17億元，較上2018/19年度的17.3億元，大幅減少58.7%。其中門票收入約4.13億元，按年少63.8%；商品及餐飲服務收入為2.23億元，按年跌54%；園內消費收入亦由6,400萬元減至3,290萬元，跌幅達48.8%。

扣除經營成本後，公園全年仍虧蝕11.72億元，按年度擴大近1倍，亦是連續第5年錄得虧損。不過，立法會財委會今年5月批准政府向海洋公園撥款54.26億元，支持公園未來一年的營運、償還商業貸款及相關融資費用，以及支付完成大樹灣重建計劃的費用，公園報告指，截至今年6月底，園方已獲港府批出30.79億元的補助金，公園2019/20年度終扭虧為盈，盈餘有19.218億元。

公園行政總裁陳善瑜表示，雖然園方主動採取各種緊急節約成本措施，包括嚴謹控制營運開支及酌情開支、提升能源效益、暫停聘請非緊急和非必要的職位、在休園期間實施無薪假期安排，以及減薪等，但是市場狀況急劇惡化，公園的業務亦無可避免受到疫情衝擊。

她提及，公園已謹慎運用政府的撥款，而公園所有項目及活動亦以彈性及快速反應方式推行，務求更靈活應對不明朗因素和管理預算，故公園全年營運開支得以減少17.1%，至12.79億元。

陳善瑜續言，現時公園正積極配合政府重新審視公園的工作；園方亦會充分配合政府最近發表的「躍動港島南」計劃，包括以非牟利方式幫助活化和保存珍寶海鮮舫，望為港人及旅客帶來耳目一新的體驗。

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記者：陳曉瑩