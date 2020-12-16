【兒童創業】小六女生創業開補習班 房間改裝教室每小時收一千日圓教功課

▲ 年僅11歲的小六女生濱口祐衣，將家中一間房間改裝成補習社，教其他小學生做功課。

日本三重縣一間補習社近日成為熱門話題，因為補習社的老闆兼老師，是一名年僅11歲的小六女生。擁有「創業夢」的女生濱口祐衣，自小受到爸媽影響，希望自己經營公司，加上喜歡學習和教學，取得經營執照後，隨即在家中房間設立小型補習社，替年紀比她更小的孩子輔導課業。

▲ 濱口祐衣用心教其他小學生功課。（instagram@kodomo_labo）

參與創業講座學做老闆

綜合外媒報導，濱口祐衣所經營的「こどもLabo」補習班在今年3月開業，近日接受傳媒訪問之後聲名大噪，網民都對這位11歲的「小老闆」感興趣。濱口祐衣透露，父母都是白手興家，分別經營汽車改裝工廠及美甲店，自己受到影響也有創業夢想，加上喜愛教學，便決定開設補習班。

為了解創業流程，濱口祐衣去年參與創業講座，是講座中年紀最小的參加者。她規劃一套完整的經營計畫之後，順利取得經營許可，便將家中一間房間改裝成教室，正式開業。現時補習班營業時間為每週四下午4點到6點，收費方式為每小時1000日圓（約75元港幣）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

補習班受孩子歡迎

或許因為老師也是孩子，來補習班的小朋友都覺得濱口祐衣很親切，喜歡上她的課。濱口祐衣除了督促小朋友完成作業，幫他們解答學校問題，還會自己設計各科題目讓孩子們回答。當她發現孩子們注意力不集中時，也會拿出桌遊讓大家放鬆休息。家長見小朋友能夠開心學習，也放心將小朋友帶到補習班。

營業時間過後，濱口祐衣會詳細記錄每一筆收入和支出，並與父母分享心得，討論經營方向。她賺來的錢不會亂花，都用來買白板、文具、教材等。她表示，雖然自己也想買喜歡的動漫周邊商品，但這些錢是各家長為補習班所花的錢，就覺得應以購買補習班所需物資為先。

濱口祐衣也提到，讀書時候曾覺得「學生和老師之間容易有隔閡」，因為年齡差距，使孩子們不太敢開口發問問題。因此她覺得，如果連老師都是小孩，或許孩子們就比較容易問問題了。

現時就讀小六的濱口祐衣即將從小學畢業，但她強調，就算升上中學，也打算繼續經營補習班。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳