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【潮物速報】本地品牌玩具展進駐朗豪坊　1.2米高街霸巨型Figure限定預購

休閒消費 16:32 2020/12/16

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

kkplus打造由兩個本地玩具單位Karenkei - Babedu和BigBoysToys 組成的首個期間限定展覽，展出原創角色 Babedu及經典街機遊戲街頭霸王阿隆。（kkplus提供）

買Figure是不少人的喜好，位於朗豪坊的kkplus打造由兩個本地玩具單位Karenkei - Babedu和BigBoysToys 組合的首個期間限定展覽，展出原創角色 Babedu，以及經典街機遊戲街頭霸王阿隆等角色的限量Figure，超吸引！

細細個有玩過街霸的朋友，相信對於主角阿隆都唔陌生，滿身肌肉的他一出必殺技就可KO對手，今次的玩具展有售橙、紅兩色的Ryu阿隆Figure，更有1.2米高的巨型版本。而講到街霸，當然唔少得軍佬啦，同樣有得訂！

    點擊圖片放大
    +3
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男生鍾情格鬥類型的Figure，Karenkei - Babedu就應該啱女生心水。原創角色Babedu是個嘟著嘴的可愛女孩，多個糖果色造型充滿少女心。

不只有「本地薑」Figure，場內更有AR立體聖誕咭、懸浮玩具工作坊，即日起至1月3日，凡消費滿200元或以上即可參加，把購買的玩具以PE膠膜及方框鑲起， 玩具不再藏於包裝盒內，綁上絲帶更可作聖誕禮物！

雪色方框設 11cm x 11cm、14cm x 14cm 及 18cm x 18cm三個尺寸，適合鑲裱展示不同大小及多件的玩具 。（kkplus提供）

（kkplus提供）

有得睇展覽、有得玩，仲有得買。多款玩具精品都有限定優惠，仲未買聖誕禮物嘅你記得唔好錯過啦！

kkplus

地址： 旺角朗豪坊L12 02-03號舖

營業時間： 12pm至9pm（星期一至四）、12pm至10pm（星期五至日及公眾假期）

記者：Panda

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