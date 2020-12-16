【眼挑針警號】狂生眼挑針睫毛常脫落或是患癌徵兆　醫生：女性風險比男性高

▲ 若眼挑針在同一位置反覆發作，有機會是皮脂腺癌的徵兆。

經常熱夜、疲勞過度、沒卸眼妝、用眼過度也較易生「眼挑針」，台灣有眼科專科醫生表示，若眼挑針在同一位置反覆發作就要留意，因有可能是皮脂腺癌的徵兆，而且女性罹患風險比男性高。

眼瘡俗稱「眼挑針」，學名為「麥粒腫」。台灣永和大學眼科診所院長、眼科專科醫生鐘珮禎近日在當地節目《健康2.0》表示，眼挑針就好像眼皮生暗瘡，其實是皮脂腺發炎並受細菌感染。在正常情況下，按醫生指示服用抗生素，或調整生活，有規律飲食和作息就可改善情況。

不過，若同一個位置反覆發作，或醫生切開眼瘡進行引流手術，發現沒有膿疱卻腫脹起來的話，就證明不是受細菌感染，情況並不尋常。雖然機率低，但也有可能是罹患皮脂腺癌。鐘醫生表示，皮脂腺癌與眼瞼炎、眼瘡的症狀相似，例如：眼皮發紅、眼睫毛經常脫落、眼睛局部腫脹。根據醫學統計，女性罹患皮脂腺癌機率比男性高，但機率是很低。鐘醫生續指，不必過份憂慮，但若眼皮同一位置反覆發作，切除眼瘡後未康復，就要有警覺性。

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熱敷可令眼瘡消退

眼科專科醫生羅智峯曾表示，眼瘡是十分常見的眼瞼毛病，3至60歲人士也有機會生眼瘡。若眼瘡在同一位置反覆出現就要小心，尤其是70歲以上長者，因有機會是皮脂腺癌。「臨床上，癌症的眼瘡摸上去較粗糙，普通眼瘡就是光滑的」。

他解釋，眼部有許多油脂分泌腺，可減少眼水揮發，保持眼睛濕潤，但若油脂腺的出口受阻，就會形成眼瘡。一般眼瘡不痛不癢，感覺有異物腫起才會察覺。

羅醫生表示，眼瘡初起時，可用熱敷令它自行消退，每日敷4至5次，保持在攝氏45度以上，每次15分鐘，待毛孔的油質溶掉，膿疱自然會排出，有一半患者可痊癒。若熱敷後並無改善，則要處方抗生素及類固醇藥膏，一般2至3星期可痊癒。

菊花水有助清熱消腫

註冊中醫師古鎧綸亦曾分享消腫方法，可外用熏眼、洗眼，亦可內服清熱解毒。做法如下：

把適量菊花放入杯中，加入沸水。

用菊花清香的蒸氣薰蒸眼睛，小心燙傷。

菊花水放涼後，可用乾淨化妝棉蘸點，當作眼膜敷貼；也可直接把剩下的菊花水喝掉，內服外用雙管齊下。

古醫師表示，初期患者一般一兩天可消除，嚴重者，可每天重覆使用以上單方，直至消除為止。切忌強行用手擠壓，導致留下疤痕。

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責任編輯：羅嘉欣