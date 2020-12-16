【狠父打女】8歲女數學屢教不識博士爸衣架狂打　妻子大義滅親爸爸反駁：這是合理的管教

▲ 台灣一名博士爸爸因8歲女數學屢教不識，以衣架狂打女兒雙腳瘀青。

不少家長仍相信體罰能讓子女謹記錯誤！台灣一名博士爸爸因不滿8歲女數學屢教不識，憤怒之下以衣架狂打女兒雙腳，導致女兒下肢多處瘀傷。媽媽發現後，大義滅親怒告丈夫。經法院審理後，認定爸爸的犯罪行為明確，依法判監50天、緩刑2年。惟爸爸不服上訴，但法院駁回上訴。

綜合台灣媒體報道，去年6月，擁有博士學位的劉姓男子，在居所幫8歲女兒溫習數學，然而，女兒屢教不識，劉男一氣之下便拿起衣架毆打，致女兒下肢多處挫傷及瘀青。媽媽發現後以違反家暴法提告丈夫。惟他卻反駁指，

女兒本身長期有問題，下肢瘀傷是長期累積的結果，這是合理的管教。

法官：爸爸的管教手法不當

法院審理後指，女童單純時數學一科不好，非故意不遵從爸爸的教導方式或有何偏差行為。劉男卻以衣架毆打女兒，導致女兒雙腳有多處瘀青及傷痕，屬不適當的管教，且女童的受傷範圍與程度不輕，斥其管教手段顯然不當。

爸爸不滿上訴 法院駁回

法官最後判劉姓男子違反家暴防治法，判拘役50日，緩刑2年，禁止對被害人實施家庭暴力。男子不服判決，提出上訴，惟法院審理後維持原判，駁回上訴。

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責任編輯︰王明芳