【踩過界II】張曦雯拒做花瓶進修演技　Kelly拍劇不懼挑戰：無底線

▲ 張曦雯拒做花瓶進修演技，拍劇無懼挑戰：「無底線！」

提起「打機女神」張曦雯（Kelly），大家除想起她率真的打機直播外，另外還有她穿氣質高貴的晚裝及穿水著做旅遊節目主持外，近年張曦雯在TVB劇集頻頻飾演專業人物，相信已為大家留下印象。

選美入行的Kelly去年更到美國進修演技，為的是希望觀眾除記得她漂亮的外表，還知道她是位努力的演員。

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▲ Kelly經常被派演醫生、律師等專業人士。（湯炳強攝）

演繹兩種律師

張曦雯早前在《木棘証人》演率直潑辣的大律師Chris，然後在《踩過界II》飾演擅於誘惑男人、具上進心的邵大狀Eva，雖然都是律師角色，Kelly成功演繹出兩個性截然不同的兩個大狀。

除王浩信外，張曦雯在在《踩過界II》的拍檔大部份都是首次合作，Kelly最深刻的對手是大前輩秦沛（Paul）：「聽到名字已覺得他是個『Living Legend』（傳奇人物）！」

張曦雯更笑指Paul哥是「溝女高手」：「他很懂得哄人，有時心情不太好、對自己沒自信時，他總會看得出來然後哄你。他哄女生的方法很有創意，會畫畫、寫詩、分享他的照片和影片。Paul哥除是好爸爸還是好丈夫，經常把太太掛在口邊。」

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▲ 與Paul哥合作讓Kelly想起遠在美國的爸爸。（instagram圖片）

家人無限量支持

跟Paul哥合作，亦讓Kelly想起遠在美國的父母。因疫情，她與身處海外的家人已超過1年沒見面：「去年8月到美國進修演技課程時，爸爸有來探我。幸好現在有視像通話，可以常隔空見面。父母是Paul哥粉絲，我亦試過開視像讓他們對話。」

Kelly笑指，父母是最支持她的觀眾，每每都會率先到網上平台欣賞其演出：「通常他們都有偏見，怎樣都會說我演得好，多謝他們一直以來的支持。（有問他們建議？）他們看得開心就別追問有甚麼不好，接受他們讚美吧，哈哈。」

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▲ Kelly爸爸對她的工作全力支持。（instagram圖片）

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對演技有自我要求

Kelly於2012年勇奪國際中華小姐冠軍入行，加入TVB已8年，但其實在最近2、3年才開始活躍於劇集當中。去年她有感在演技上仍有不足，決定到美國報讀短期演藝課程進修。

她說：「雖然好幸運，身邊有很多十分好的前輩，例如《跳躍生命線》的馬德鐘、《白色強人》的郭晉安、《木棘証人》的羅仲謙（羅子溢）、《踩過界II》的王浩信和秦沛。很幸運身邊的拍檔都比我多很多經驗，能夠在他們身上學習。」

但Kelly始終覺得自己根基不夠：「如果公司給我好機會，但我沒能力去把握、無辦法做得好，其實好浪費，於是去年決定到美國上演藝課程學習。」

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▲ Kelly好學不倦，去年到美國進修短期演藝課程。（湯炳強攝）

於是她之前去了美國進修。雖然課程維期只一個多月，但已讓張曦雯獲益良多：「放你在舞台上，要求演5分鐘的獨腳戲，台下全都是同學和老師。做完後得到的不是掌聲，而是他們的批評，覺得沒有東西比這更害怕。」

完成課程後，除技巧上東西例如準備劇本、肢體語言、表達對白外，Kelly覺得最重要的學會了如何調整演戲的心態。

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▲ 張振朗被Kelly視為可靠的拍檔。（instagram圖片）

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演戲天份從小發掘

當了6年的主持，過去2、3年才開始投身演員工作，Kelly自爆她從小已有演戲的特質：「小時候已想像力豐富，看到與感動無關的東西都會哭。好深刻試過看探索頻道，講護膚品在工廠的製作過程，我會睇到喊。覺得這麼多人合力製作產品給大家用，整件事好偉大。」

Kelly自認是個感性的人，只是因入行後要做主持比較理性的工作，慢慢越來越少去想象：「因為工作和生活需要而失去這些想象，到最近做演員慢慢拾回感覺，所以很享受現時的工作。」

▲ 但Kelly未想刻意去擺脫「女神」的規限。（湯炳強攝）

不為工作設底線

外表亮麗又有氣質，Kelly常被安排擔演專業人士角色，她坦言非常享受。

她解釋說：「因為可以體驗他們的生活，不介意多做因為專業人士都有許多種，例如《木棘証人》和《踩過界II》都飾演大律師，但人物性格非常不同。我只是個剛起步的演員，無特別角色很想演，因為每個角色性格都是不一樣的，每次都是一個新挑戰。」

講到演戲的底線，Kelly沒有絲毫猶疑：「無。」她接連解釋，劇集尺度有限，只要在尺度之內都可以嘗試：「不論奸詐、醜陋、粗魯都可以，性感在劇集中都非常有限，之前在旅遊節目《3日2夜》更加性感，劇集一定比不上，所以覺得沒有甚麼接受不了。」

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▲ （取自IG）

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被定型為「女神」

憑高貴氣質和出眾外貌，Kelly容易得到大眾的關注，同時亦有機會因這些特質，限制了發揮。

她也認同這說法：「可能大家對我的第一印象都是因為外型，而給了我不同的機會和角色。起初會吸引到某些觀眾注意，覺得是『新臉孔』，但如果接著拍每套戲都不會演，很快大家就會失去興趣。這也是推動我去進修的原因，讓大家看到我慢慢進步、知道我努力想去做個演員，才能吸引別人留下來看。」

對於被封作「女神」，Kelly表示沒感到開心與否：「這是大家看我的印象，可能會是個框框，成為角色的前設，同時亦是個限制。」

不過她卻未有很強硬的想要擺脫這個標籤：「都是個優點，但可以加點東西，例如說我都有實力、都識做戲，那就好了。」

▲ 2012年參選「國際中華小姐」奪得冠軍而入行。（資料圖片）

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視男友為長遠發展對象

Kelly早已公開與圈外混血兒男友Mark的戀情，她坦言公開的好處較多：「覺得現時觀眾好開通，不會覺得『You're taken』就不喜歡你。反而大家會想知多點我們的私生活，而我跟男友好穩定，他所有東西都很好，不介意給大家知道他的存在。」

另外，男友Mark亦不擔心她受五光十色的娛樂圈誘惑：「我收工就回家，他知我本身不太喜歡花花世界，是個不愛出去玩的人，而且見我拍劇辛苦，睡覺的時間都不夠，我想他不太會擔心。他好支持我、明白我工作需要好多時間。」

▲ 早在《踩過界II》之前，Kelly與王浩信曾於《解決師》合作飾演情侶。（instagram圖片）

Mark高大有型又靚仔，被問到會否擔心忙於工作忽略男友，Kelly直指男友認識她以後變成宅男：「他的男性朋友會說阿Mark不再跟他們出去喝酒食飯，我從來無阻止，還常鼓勵他出去。但友人說他會以我做借口留在家，說我在家不出來了，其實我在開工，所以我不太擔心。」

已經同居的Mark和Kelly，平日愛在家下廚、看電視，或者跟家中的一貓一狗玩樂：「好嚮往一直留在家中，如果要求我隔離14日會好開心，不用化妝打扮，日日在家敷面膜看電視，我會好渴望。」

▲ 愛貓和遊戲機是吸引Kelly留家的元素。（instagram圖片）

二人的生活習慣有如老夫老妻，問到是否視對方為結婚對象：「每次拍拖都認真對待，但我對結婚無特別憧憬，但可以stay together for a long time，但講不出結婚兩個字。他是個很好的人，如果可以一直在一起很好，而且我能夠看到這件事發生。」

Outfit：Isabel marant, exclusively available at Net-a-Porter

Stylist：Cheryl YAM

記者：陳心怡

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