【抗疫基金4.0】經民聯倡精準支援受影響行業　冀獲財會通過即發放資助

▲ 經民聯再次建議政府設立失業援助金。（林曉君攝）

第四輪防疫抗疫基金推出在即，經民聯建議，政府援助應更加精準，又希望政府可以做到獲立法會財委會通過後便立即發放資助，急市民所急。

經民聯建議，第四輪防疫抗疫基金應全數用來支援受影響行業，同時希望政府可做得更加精準，因應不同行業所受的實際影響和損失，提供適切的資助金額。他又希望，政府加快發放基金，但根據過往經驗，不同政策局在基金發放上仍有不同滯後，加上現時公務員在家工作，希望政府「特事特辦」。

工業界（第二）吳永嘉則再次呼籲政府設立失業援助金，向每位失業人士提供每月8000元的援助，並且設有時限；同時設立失業轉型貸款基金，幫助因疫情失業和待業人士包括應屆畢業生，增值轉型。

經民聯又認為，「授人以魚不如授人以漁」，長痛不如短痛，除了繼續支援企業，還應推行強制性全民檢測，在7至10天之內完成，並同步實行強制性、具追蹤功能的「港康碼」，與大灣區區內的「健康碼」互認，早日實現兩岸三地通關。

另外，林健鋒表示，首批疫苗下月就到港，認為政府應儘早做好準備，向市民公布優先次序，他又稱，留意到政府早前表示市民沒得選要打何種疫苗，惟有些疫苗已表明不適合敏感體質打，服用薄血藥的人亦不適合打，認為政府不應「一刀切」。

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記者：林曉君