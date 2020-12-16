【英國升學】Happy School因呈分試小四起特訓學生 港爸移民英國讓女兒愉快學習

Goodbye HK Hello Billy恐女兒「升中呈分試」壓力爆煲立即飛英國留學 移民美國港媽Vikey：留學要趁早，享受「真」happy校園生活

最近朋友間嘅話題，都離不開BNO移民英國。眼見「太空人計劃」好大可能成事，申請人及受養人唔洗同時過去英國。於是我身邊幾個朋友，即刻研究英國學校，着手安排仔女報讀。

「太空人」嘅安排，當然有利有弊，見仁見智。但係有得揀，多個選擇，始終係好事。決定移民嘅家庭，亦因此有更靈活嘅處理。如果仔女先到英國讀書，阿爸或者阿媽繼續留喺香港，就可以保住個飯碗，儲多啲彈藥。等一家人都攞到英國永久居留，就更加進可攻，退可守。

留學宜早不宜遲

我最近同「英國通」Goodbye HK Hello Billy傾計，真係感觸良多。我奉勸大家，如果你有心俾仔女去英國讀書，咁就宜早不宜遲。與其一等再等，不如立即行動，無須再等。

就好似Billy，原本打算等囡囡讀完小學，再去英國留學。然而，面對「升中呈分試」嘅超負荷壓力，以及路人皆知嘅香港現狀，佢最終決定提前留學計劃，俾囡囡早兩年成行。

佢坦言，囡囡嘅舊校其實一向出名happy，但係為咗準備呈分試，小四嘅學生要開始特訓，測驗考試不斷。Billy漸漸發覺「唔對路」，佢慈父嘅溫柔不再，取而代之嘅係，每晚督促溫書，責罵功課邊度做錯。每次訓話之後，佢都自責內疚，恨自己點解咁冇耐性。

而家諗返起，佢都話後怕不已。正所謂，當局者迷，火爆嘅時候，邊有咁易撳得住。不過如果唔撳暫停掣，恐怕呢一幕幕責備對立，從此就變成親子日常。亦會將自己嘅寶貝女，越推越遠，成為熟悉嘅陌生人。

於是，佢同太太促膝長談，覺得反正都打算喺英國讀中學，不如提早啲去。Billy可謂懸崖勒馬，有望修成正果。

升讀英國中學競爭大

其實早啲留學，除咗可以擺脫香港呈分試嘅無謂壓力，更加可以避開報讀英國中學嘅競爭。因為考英國中學嘅流程更為複雜，包含面試、指定公開試、校內成績、所報考中學自定嘅試卷等等。

再者，香港好多父母，都想仔女喺香港讀完小學再出國。當中有不少我至今無法參透嘅理由，例如為咗打好學術基礎、學好中文、習慣吃苦耐勞、從而修心養性。我唔覺得，機械訓練打造嘅基礎，有幾牢固；亦唔認同，為咗區區一種語言，值得錯過培養思維個性嘅黃金年齡；我唔明白，「肯捱」有幾威；更加唔清楚，「爛玩」為何千夫所指。

唔明歸唔明，事實上的確大部分人覺得，中學過去英國先最好。於是，報讀中學嘅人特別多，而收生名額又有限，所以好嘅英國私校，升中競爭就非常激烈。

權衡之下，Billy決定俾囡囡立即動身，選擇咗「一條龍」直升中學嘅英國寄宿學校，囡囡如願升讀五年班，開始咗「真」happy嘅留學生活。

文章獲「香港Vikey移民美國」授權轉載。