6人涉單位內串謀暴動續審　控方以同音字指證一名被告為租客

▲ 案件今在區域法院續審。（資料圖片）

去年國慶日警方在銅鑼灣一單位搜獲白電油、玻璃樽及碎布等，6人被控串謀暴動罪，案件今（16日）在區域法院續審。控辯雙方就案件作中段陳詞，第6被告沈卓勤的代表律師指，只得閉路電視片段證明沈曾乘搭升降機到涉案樓層，而業主更作供稱，單位租了給「卓簡琛」（音譯），根本無法證明是被告。法官則問及，是否僅其中一個字同音，控方確認「就係得咁多」，並指法庭可以分開考慮第6被告及其他被告的情況。法官押後至明天（17日）裁定案件是否表證成立。

6名被告依次為電競選手張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉、姓李學生及沈卓勤(17至24歲)。6名被告被控1項串謀暴動罪，以及1項串謀非法集結交替控罪。控罪指，他們於2019年9月28日至10月1日在香港與他人串謀參與暴動，交替控罪則指他們於同時同地串謀參與非法集結。

控辯雙方今就案件作中段陳詞，其中第6被告沈卓勤的代表律師指，業主曾供稱，單位租了給一名叫「卓簡琛」（音譯）的租客，控方根本無直接或間接證供，證明沈卓勤是租住單位的人。律師另指，控方只以閉路電視片段證明沈曾搭升降機到涉案樓層，沈卓勤與其他乘搭升降機到同一樓層的不知名人士沒有分別。

沈卓勤的代表律師又指，控方以交替控罪方式提控，指被告若非串謀暴動，則涉串謀非法集結，證明控方立場亦不穩妥，不肯定被告是否有共識參與暴動，法庭可合理懷疑控方是否無足夠證據。

其餘被告的代表律師亦就此提出質疑，指控方的說法中，被告有多過一個協議，即串謀暴動或串謀非法集結，邏輯上難以成立。

法官沈小民聽取辯方陳詞後，問及控方有何證據證明涉案單位是沈卓勤所租，更質問為何升降機內其他人並無涉案。控方最初指被告的姓氏相似，後來確認業主所稱的是「卓簡琛」（音譯）。

法官問及，是否僅其中一個字同音，並強調業主「寫都冇寫」租客的名字。控方確認「就係得咁多」，並指法庭可以分開考慮第6被告及其他被告的情況。

控方又強調，單位內有大量抗爭者使用的物品，要求法庭基於現有證供，考慮是否可以推論出被告的目的及協議。法官押後案件至明天（17日）就案件是否表證成立作裁決。

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記者：林欣樂