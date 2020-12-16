周梓樂死因研訊續　閉路電視顯示救護車曾停駛近8分鐘

▲ 救護員鄭冠明今被重召到死因裁判法院作供。（王仁昌攝）

科大學生周梓樂死因研訊今（16日）續訊。死因法庭重召救護員鄭冠明，庭上閉路電視影像顯示，當時救護車到達廣盈閣外，停泊約7分50秒後，3名救護員才抬出擔架床及前往現場。鄭供稱，當時他評估現場後決定徒步前往，因現場有衝突，他和隊員除了救援裝備外，另須戴上頭盔及防毒面具才能出發，指若前往途中受傷，便無法救助傷者。

死因研訊主任讀出羅汝洪的書面供詞，羅受僱於萊斯柏根（中國）有限公司，任職項目經理助理，萊斯柏根的業務包括為救護車及消防車安裝行車記錄儀，而羅於2016年為救護車A334安裝了記錄儀。

供詞續指，記錄儀顯示救護車A334於2019年11月4日，由凌晨1時07分起開始以每小時5公里以上的車速行駛，後於1時17分停駛及於1時25分關掉引擎，救護車其後於1時40分入後波，約2分鐘後重新行駛。

死因法庭今重召救護員鄭冠明作供，鄭早前供稱於2019年11月4日凌晨1時11分收到指示，到尚德邨停車場進行救援工作。

死因研訊主任播放廣明苑廣盈閣外的閉路電視鏡頭影像，顯示於當日鏡頭顯示時間為凌晨1時08分，鄭所乘坐的救護車A334到達廣盈閣外的行車路，並停在1輛消防細搶救車後，及至於1時09分，有兩名消防員行近救護車後離開，及後約於1時15分，3名身穿橙色反光衣的救護員抬出擔架床及離開。

死因研訊主任向鄭指出，救護車停泊約7分50秒後，救護員才下車及前往事發現場，問及鄭該7分50秒內發生何事。鄭供稱，當時停泊後，他派出隊員了解停泊原因，後來得知在消防車前有「死車」阻塞，而當時他正在通過電話與消防官聯絡，其間亦有兩名消防員問他是否來處理另一宗救援。

鄭續供稱，當時隊員了解情況及他聯絡消防官各花費了約1分鐘，在兩名消防員離開後，他查看及評估有沒有其他路線讓救護車到場，約1分鐘後決定徒步前往現場，他遂與隊員收拾裝備，穿上橙色反光衣、戴上頭盔及防毒面具後，隨即帶同擔架床前往現場。

死因研訊主任問及鄭，有否考慮因為傷者原故，一邊前往一邊配戴裝備。鄭回應指，當時有消息指尚禮樓一帶有群眾聚集情況，警方將進行驅散，雖然停車處看不見即時威脅，但他同樣看不到現場情況。鄭指如果他們在前往途中受傷，便無法救助傷者。

鄭續供稱，他們的頭盔及防毒面具須用雙手配載，而且擔架床沒有避震，當時地面亦非平路，以及攜有200磅的裝備，他們須3人一起拉擔架床。鄭又指，如果當時沒有車輛阻塞，及能夠確認沒有衝突，應該能夠更快到達現場。研訊今午續。

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記者：王仁昌