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未來十年房屋需求43萬伙　陳帆：有足夠土地建31.6萬伙公營屋

社會 15:12 2020/12/16

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陳帆發表《長遠房屋策略》進度報告。（資料圖片）

政府更新未來十年長遠房屋需求供應目標，今日（16日）發表《長遠房屋策略》進度報告。運輸及房屋局局長陳帆稱，按最新推算未來十年（2021/22至2020/31年度），總房屋供應目標43萬伙，公私營房屋比例為七比三，跟去年公布的十年期供應目標相同。

就公營房屋供應目標是30.1萬伙，公屋/綠置居佔21萬伙，9.1萬伙屬資助出售房屋。政府已覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來十年公營房屋單位的需求。

公營房屋供應主要來自東涌填海、古洞北╱粉嶺北和洪水橋╱厦村等新發展區的農地和棕地、多幅改劃作公營房屋的用地、9幅分別位於啟德和安達臣道石礦場改撥為發展公營房屋的用地、粉嶺高爾夫球場部分用地，以及多幅完成檢視具房屋發展潛力的棕地群。

陳帆稱，發展過程或存在變數，當局會努力推進。政府會跟房委會/房協合作，致力在可行情況下，加快發展流程及善用每個公營房屋用地的發展潛力。

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記者：吳卓峰

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