【逆境自強】前空姐設仙氣空中運動教室　疫巿最差8個月白交租不忘為前同事打氣

▲ 80後前國泰空姐Tiffany創立以仙氣健康作主打的空中運動教室，提供空中吊環、空中吊床和鋼管舞課程。

疫情爆發後，航空業經歷前所未有的震盪。80後前國泰空姐Tiffany創立以仙氣健康作主打的空中運動教室，提供空中吊環、空中吊床和鋼管舞課程。疫情下營運雖慘情，但亦仗義為前同事提供免費課堂打氣。

Hoopsss早於2018年11月創立，原來是Tiffany發現在元朗並無類似課程，遂膽粗粗創業，當時她仍為空姐，已經居安思危：「我一直對做空姐這份工作很沒有安全感，如果有一日公司裁員或結業，其他工作好多時都不會認可我的經驗，所以更認為自己應要創業。」

不捨10年空姐生涯

到今年年初疫情爆發，她心知不妙。「試過與同事講要搵定其他工作，發展自己的專長，因疫情未必那麼快完結。」奈何旁人覺得她杞人憂天。然而，接下來的日子即確認了她的憂慮成真。工作方面，一個月只飛一班航班甚至零，教室亦差不多有8個月時間白交租，最差的日子需要整月關閉。那段時間她靠申請保就業資助、公司底薪捱過，惟被解僱後即進入「搣老本」生活。

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Tiffany回想在10月21日收到國泰解僱通知，她作為第一批被炒員工，仍不禁欷歔：「雖然自疫情爆發開始，都知道有機會發生，但到了發生一刻還是好難接受，始終不捨得10年的工作經歷。」

在最難捱的日子，她一度想過結束教室營業，卻又不捨放棄自己的心血。「朋友與客人常說我做得好好，叫我加油，都是支撑我的動力。」

Hoopsss開業至今主要提供4類課堂：拉筋和鍛練核心肌群、空中吊環（Aerial Hoop）、空中吊床（Aerial Hammock）和鋼管舞。主要客人是女性，年齡層廣泛，年紀最小有初中生。大部分客人都是年輕上班族，也有附近居住的全職媽媽。

課程亦歡迎男性前來學習，Tiffany指過往亦有一直玩開鋼管舞的男性來上課。課堂主打小班教學，例如空中吊環班最多6人、鋼管舞班最多4人、空中吊床最多8人，每人可獨享設施，有更充足時間學習和嘗試。

主打韓國藝術風鋼管舞

要數最吸引的，是教室走乾淨簡約風格，以白色為主調，背景有偌大的紫色月亮打卡牆，讓整個環境散發仙氣。做運動時賞心悅目，完成華麗的動作後更可打卡，深受學員喜愛，另外也吸引不少人來此租場拍婚攝、影打卡相。

對於鋼管舞，大眾總以有色眼鏡看待，甚至認為屬色情行業。但放眼全球，鋼管舞也劃分不同種類，有賣弄性感的，也有健身鍛練體能的，另外也有藝術的跳舞類型。Hoopsss走的正是韓國流行的藝術風鋼管舞，有點小性感而又不會意識不良。

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「教室定位好清晰，要仙氣健康，不是走異國情調、穿高跟鞋的那種風格。我本身都好怕太性感，因為覺得自己身材不太好，身材不好又賣弄性感，好像不太好喎（笑）！我覺得沒必要說服人們鋼管舞不一定等於色情，不過如果他們感興趣，不妨來看看我們的影片，可能會有新發現。」這種市面少見的風格，吸引不少人報讀。在教室開放的日子，每當上課時間表一出便滿額，可見其大有市場。

很多學生初接觸鋼管舞，都會擔心自己身材不夠好、動作做得不優美，Tiffany最初也是如此，但直言當完成動作，見到自己有進步，便逐漸建立自信。「我覺得不要給自己藉口，你愈勤力練習，愈能見到成果。當你一路埋怨自己不行，你就真的不行了。」她亦眼見不少學生從跳鋼管舞中獲得自信。

前同事免費上課紓壓

逆境更能凸顯人間有愛，為了支持前同事，Tiffany主動為所有受國泰及港龍裁員影響的空中服務員、機師、地勤、辦公室職員等提供免費課堂，在逆境中提供安慰。「這段時間大家不論經濟或心情都有好大壓力，我不想在別人開飯都成問題時還講賺錢，唯一可以做的就是提供免費課堂讓他們紓壓。」截至現在，已有大約30多位前同事來上課。

▲ 為前同事提供免費課堂打氣。（被訪者提供）

這就如同度過每一個難關一樣，都需要正能量。「我相信現在我面對的，整個世界都在面對，很多行業都受影響。香港人，關關難過關關過，不要忘記我們仍有好多同路人，可能會柳暗花明又一村，不要放棄！」

Hoopsss

地址：元朗新街18號1樓

Facebook：Hoopsss Aerial HK

記者：陸明敏