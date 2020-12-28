【非凡三俠】黃宗澤逆市下力保員工飯碗　40歲Bosco相信緣份但不急於結婚

由張智霖、黃宗澤、周秀娜及陳豪等主演的劇集《非凡三俠》，早前已於內地平台率先播出，而《非凡三俠》終於在翡翠台播出，主角之一的黃宗澤（Bosco）今次一改靚仔型格外表，飾演不修邊幅的膽小特技人陳燦。

黃宗澤接受TOPick專訪分享拍攝《非凡三俠》的感受：「今次演特技人，但他因為發生過意外有心理陰影，故是膽小怕死。不過，戲中我有大量動作場面，幾乎9成都是我做，既要飛來飛去，又要跳下巴士頂。」

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▲ 黃宗澤在新劇《非凡三俠》中演特技人。（陳家瑩攝）

面對拍武打場面的艱辛，Bosco就直言入行多年早已習慣：「拍了那麼多年劇都習慣，沒有太刻意去操練。」

他續指：「今次拍一個多月，時間趕又多夜戲，時常要捱通宵，不過劇本形式新穎，很久沒遇過不同架構的劇本，如果觀眾喜歡是會很想回看找線索，今次是很好笑又很好玩的拍攝。」

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入行22年變更成熟穩重

黃宗澤早前踏入40歲，早於18歲因拍攝「陽光檸檬茶」廣告而獲不少公司青睞，他轉眼便已入行22年，演出過不少經典劇集如《我的野蠻奶奶》系列、《溏心風暴》系列、《護花危情》，及《潛行狙擊》等。

Bosco曾多次提名《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男主角」獎項，惜仍無緣視帝寶座。他於2017年離巢TVB後加盟邵氏兄弟，主力在內地發展。

▲ （陳家瑩攝）

早前翡翠台重播Bosco青澀時期的劇集《天幕下的戀人》及《最美麗的第七天》，有重看演出的他就搖頭笑指：「以前年輕，但現時就演不到十八廿二了，看回演出都感到尷尬及有點看不順眼。」

在娛樂圈打滾多年，除年齡的增長，Bosco也變得成熟：「我的性格依然是百厭星，但畢竟工作及演戲接觸多了，所以一定會成熟。」

他稱：「而且近10年更踏實，以前是一個人工作拍劇，現在有自己的公司及團隊，又有餐廳及員工，比如疫情時，我向他們承諾不會倒閉、不會裁員也不會減人工，覺得就是男人的責任，要對他們負責。」

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家人沒有催婚

近年，Bosco積極發展個人生意，比如開設蠔吧，店舖生意本來很興旺，無奈因疫情要暫時擱置開分店計劃。

但他就未有停止投資搞生意的念頭：「拍戲是我的興趣也是首選，但也會想再做與飲食有關的生意，投資就不想有過高風險，所以只買樓及收藏古董車，不會蝕錢。」

事業有成，Bosco卻不急於成家立室：「家人從來不會催我結婚，而且在單親家庭成長，從小到大都沒家庭美滿的畫面。小時候，因為媽媽要工作，我由婆婆湊大，所以很多時都自己一個生活，令我也沒趕住結婚的意思。」

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Bosco也自言生活悶蛋：「外表可能讓人覺得花心，好像整日都在玩，但朋友可以證明，因為我真的只有兩班朋友，他們時常找我，我們所有節日都會一起慶祝。」

對於找個伴侶共渡一生，黃宗澤依然相信緣份；對於生兒育女，他更思考周全，在未能完全放下事業照顧小朋友時，都只笑謂：「玩人哋嘅小朋友開心啲！」

同場加映：《使徒行者3》黃智雯專訪

記者：陳家瑩