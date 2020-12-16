【動物生死】海洋公園過去一年有525動物死亡　13隻斑海豹及狐獴BB夭折

▲ 海洋公園過去一年有12隻狐獴BB夭折。（經濟日報資料圖片）

海洋公園是本港保育動物的一大主題樂園，2019/20財政年度公園迎來165隻小生命，按年減一半，但仍有525隻動物離世，當中包括13隻初生斑海豹及狐獴。

▲ 海洋公園2019/20年度動物統計。（公園業績報告圖片）

截至今年6月30日，海洋公園共有7,478隻動物，較一年前7,600隻少1.6%。而公園截至去年7月1日，公園有165隻動物出生，按年減少一半，包括：

3隻斑海豹

27隻狐獴

5隻巴布亞企鵝

3隻國王企鵝

2隻靛冠噪

2隻黃領鸚鵡

1隻斑皇鳩

3隻紅腳陸龜

65條黑畫眉

26條金魚

15條雙帶小丑

5隻黃海馬

3條啡帶竹鯊

2條金錢鯊

1條牛鼻鯆

1條金燈

公園亦引入了113條捐贈予園方的魚，並購入和收集了共192條魚。

【海洋公園2019/20年度入場人次及收入各跌6成，獲政府注資扭虧為盈逾19億元，詳情即看：【下一頁】

有生亦有死，公園業績報告指出，過去一年，園方有525隻動物離世，按年減18%，當中包括：

11隻出生不到一天和1隻不足兩個月大的的狐獴

1隻剛出生的斑海豹

1隻老年的小爪水獺（因腎衰竭而被安排接受安樂死）

1隻紅頸袋鼠（因疾病去世）

1隻侏狨（因疾病去世）

26隻雀鳥

3隻綠鬣﹑地毯蟒及巴西龜

6隻青蛙

2隻紅眼樹蛙

1隻毒箭蛙

474條海水及淡水魚

此外，接受離園安排的動物包括1隻捐贈予位於葡萄牙的動物園的二趾樹懶；20隻捐贈予內地水族館的巴布亞企鵝；和1隻綠翅金剛 鸚鵡。而根據動物交換協議，1條綠樹蟒和6隻毒箭蛙獲安排送往新加坡。另有39條群游性魚類於館藏統計時被剔除。

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記者：陳曉瑩