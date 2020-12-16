【求子艱辛】遇朋友熱情分享BB相感難受　不孕人妻慨嘆︰沒孩子的家不完整嗎

▲ 台灣一名人妻艱辛求子8年，遇上朋友熱情分享BB相，令她感到難受。

懷孕生育之路並非人人順利，有人求子多年依然膝下無兒。近日台灣一名人妻在社交平台分享經歷，指自己艱辛求子8年，吃了幾百顆藥、打了數百支針，正嘗試試管嬰兒療程。可是她遇上一個朋友熱情跟她分享BB相及湊仔事，令她感到難受，又慨嘆「沒孩子的家是不完整嗎」。

不熟朋友分享生仔喜悅

該名人妻於上周四（10日）在facebook群組「爆怨公社」發帖，寫道「我沒生孩子因為我不孕」，她曾嘗試進行試管嬰兒，目前也正接受療程。她指老公的一位朋友令她感到困擾，她跟對方不相熟，平常僅在facebook互動，過時過節會送禮。她表示︰

恭喜妳生孩子了，收了妳的彌月蛋糕，趕快寄了禮物給你，妳就謝謝就好了，傳一堆新生兒照片……

即使她認為對方的新生兒並不可愛，但仍禮貌說孩子「好健康，看起來很有活力」，原以為就此作結，對方卻繼續跟她分享育兒近況，例如怎樣盡責按時地餵奶、孩子多調皮。人妻認為她找錯對象︰

妳的朋友很多懷孕的、生過的、小孩都小學了。其實可以跟他們分享，妳跟一個不孕沒生的講這些……

為求子打幾百支針藥

她補充，對方不知她現正進行試管嬰兒療程，她只是藉帖文分享感受，坦言「現在很玻璃」，又提及自己為了要生孩子，吃了幾百顆藥、肚子插了幾百支針。對方也是透過試管嬰兒方式一次就順利懷孕，有感她應該明白不孕的痛苦，卻「怎麼這麼不體貼」。

文末她請網民為她集氣，希望這次試管嬰兒療程能成功，最後更不禁哭問「沒有孩子的家，是不完整的嗎？」有網民留言安慰她，為她加油，留言「祝求子成功」、「祝福妳好孕」「有一天妳會擁有的」、「不要壓力太大，放輕鬆」，也有網民回應「沒孩子的家當然還是一個充滿愛的家，只要兩個人同心在一起，一切都是美好」、「沒有愛的家才是不完整」。

願有天當媽能繼續勇敢

另一方面，有網民認為是她太玻璃心，因為她老公的朋友根本不清楚她的狀況，只是單純跟她分享產子後的喜悅，建議她如果感到不舒服，應向對方坦白說出來。人妻其後更新帖文，感謝網民的鼓勵，也謝謝那些覺得她不該這麼脆弱或多心的留言，表示自己會檢討，也會更堅強。她稱︰

求子8年快9年， 其實遇到的傷害挫折及有心無心的話語，數都數不清。

只是剛好她正在植入胚胎的階段，希望發帖抱怨一下，令心情轉好。她最後留下期許，「第一次勇敢寫下來，有一天如果能幸運當母親，也希望繼續勇敢。」

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責任編輯：王明芳