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【全身名牌】培養3歲女當網紅全身穿名牌　媽媽懶理抨擊：外表能說明內在

育兒經 16:04 2020/12/16

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

媽媽為女兒穿上全身名牌。

讓年幼孩子接觸名牌奢侈品是好還是壞？英國一名全職媽媽非常喜歡為3歲女兒梳妝打扮，把女兒打造成一名小網紅，IG有逾5萬粉絲。家裡女兒專屬的名牌衣櫃中，有超過400套服飾，價值2萬英鎊（約20萬港元）。不過，有不少網民批評媽媽的做法，媽媽卻不以為然，認為女兒相當享受在鏡頭前拍照。

媽媽認為女兒享受拍照的過程。（IG圖片）

衣櫃逾400套名牌衫

居於倫敦的33歲全職媽媽Hena Paja，育有3歲的女兒Sorenna，自Sorenna嬰孩時期起，媽媽就讓她穿上Burberry、Moschino、Ralph Lauren、Gucci、Dior等名牌，衣櫃裡有超過400套名牌服飾。

媽媽為女兒經營的IG帳號，上載大量女兒滿身名牌的照片，目前有逾5.3萬名粉絲。年紀小小的Sorenna猶如小模特兒，能駕馭不同衣服造型，笑容甜美亦相當加分。

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媽媽盼培養女兒當明星

不過，媽媽坦言，自己收到很多人的攻擊，很多網民勸告她，讓女兒當個孩子，別再給她穿名牌衣服了。

一個人的外表能充分說明內在，如果我們要去公園，為何不打扮得可愛一點呢？

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Hena表示，自己的夢想是培養女兒成為荷里活電影明星。她認為，女兒能擁有這麼多粉絲，除了是因為女兒拍照時自然的姿勢，亦與她為女兒打扮的方式有關，她會挑選、並為女兒穿上漂亮的衣服。

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自女兒6個月大開始，就收到全球各地名牌提供的服飾及合作方案，幾乎不用再買衣服。很多人都想知道女兒的衣服出自何處，這也是她與眾多名牌合作的原因。不過，Hena強調，絕不會強迫女兒做任何事，

沒有人比我更愛她，或能把她教育得更好。

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責任編輯：王明芳 

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