【萬千星輝2020】大台巧妙令王浩信增封帝機會　盲俠惡鬥《使徒行者3》林峯+馬國明

▲ 王浩信與林峯奪視帝呼聲高。

《萬千星輝頒獎典禮2020》今日在TVB公布各大獎項入圍名單，多位藝都有出席記者會，當中視后及視帝名單最令人期待，其中黃智雯、蔡思貝、龔嘉欣、王浩信、張振朗等都視作今屆視帝視后大熱。

今日多位藝人都有出席《萬千星輝頒獎典禮2020》，包括有份角逐視帝黎耀祥、黎諾懿、何廣沛、譚俊彥、劉丹、馬貫東、羅天宇等。

其他有份角逐「最佳男主角」的有張兆輝、蕭正楠、陳豪、張振朗、王浩信、楊明、馬國明、林峯、苗僑偉、袁偉豪等。

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▲ 王浩信今年《踩過界II》成大熱。

王浩信呼聲高

另外，視后大獎相信亦十分激烈，包括有黃智雯、蔡思貝、黃翠如、李施嬅，龔嘉欣、滕麗名、連詩雅、李佳芯、高海寧、姚子羚等。

而黎諾懿獲4項提名，除《C9特工》角逐「最佳男主角」，還有「最受歡迎電視男角色」、「最佳節目主持」、「最受歡迎電視拍檔」，王浩信亦獲4項提名。

當中王浩信憑《踩過界II》爭最佳男主角，而《反黑路人甲》沒有入圍視帝，但他憑《反黑路人甲》爭「最受歡迎電視男角色」，分明不想分薄王浩信得票。

▲ 《使徒行者3》林峯跟苗僑偉同角逐視帝。

林峯之前曾提名過16次視帝，卻一直與視帝無緣，今次終以《使徒行者3》「爆Seed」一角，再度提名「最佳男主角」，並跟王浩信正面交鋒，不少林峯粉絲都期望TVB可還林峯一個獎項。

不過，提名名單中，劉丹憑《愛‧回家之開心速遞》亦有份角逐視帝，可會成為黑馬？

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馬國明憑《使徒行者3》入閘

王浩信亦獲4項提名，但他現於內地未能返港。今次被安排以《踩過界II》爭視帝，《反黑路人甲》則角逐「最受歡迎電視男角色」，相信有助得獎機會。

至於另一大熱馬國明，以《使徒行者3》游走黑白之間的角色，分別角逐「最佳男演員」及「最受歡迎電視男角色」，可是頗受網民歡迎的《降魔的2.0》，卻未有提名。