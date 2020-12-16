【使徒行者3】菊梓喬與韓國大隻仔拍MV　Hana演繹《不能放手》感心痛：每次唱都好痛

▲ 菊梓喬為《使徒行者3》片尾曲《不能放手》拍MV。

菊梓喬（Hana）早前為劇集《使徒行者3》片尾曲《不能放手》拍MV，今次其中一個場景想要一個遼闊感覺，所以一早就要行大段路上山開工取景，不過 Hana卻十分興奮，因為本身好鍾意行山，近日都拍攝了好多行山片放上網。

Hana：「以前無諗過原來香港有那麼多如此靚的地方，好多時都是因為拍攝關係才發現，希望疫情過後可以與大家一起行山，介紹更多香港的靚景點。」

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菊梓喬極端性格

菊梓喬在今次的MV有兩個造型，Hana說：「全白同全紅的兩個我 ，兩個極端的性格，但其實都是我，不知大家鍾意哪個多些。MV入邊有個隱藏男主角，主要是想要他健碩的身形，以及他拉扯我的感覺，是個韓國大隻仔，可能溝通問題，開頭大家又不懂就力，真的被他拉走了，最後導演親自示範。」

Hana表示今次演繹這首新歌一點也不輕鬆，更唱到心痛：「好多謝合作無間的張美賢，我們其實沒直接溝通，但是透過每次張美賢寫的歌詞感覺他好了解我，每次唱都好痛，但是有這份痛才覺得自己的存在，每次聽這首歌就好似被自己最相信同最愛的人推落深淵一樣。」