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【新冠肺炎】龍蟠苑龍珊閣增一單位染疫居民須檢測　乙明邨明恩樓4個單位6人確診

社會 16:41 2020/12/16

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（陳國峰攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（16日）新增82宗確診個案，包括3宗輸入個案及79宗本地感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午交代情況。

張竹君指，鑽石山龍蟠苑龍珊閣再增一個單位有人確診，居民須強制檢測，上址累計4個單位4人確診，包括一人是緊密接觸者相關。

另外，沙田乙明邨明恩樓有4個單位有6人確診，其中二人是來自同一家庭，非居於32樓，其餘4人是32樓，料32樓有超級傳播者，該層的1至12室及14及16室的單位有影響，有關人士會被列為緊密接觸者；同層另一邊單位未見有任何情況，所有居民須做強制檢測。

此外，彩雲二邨明麗樓至今共6個單位有人確診，當局發現上址有垂直確診的傾向，包括33室有3個、34室有2位，稍後會聯同環保署到場視察喉管問題，看看是否有居民要再接受檢測。她稱，初步相信33及34室是相連的。

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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