  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (週三) 17:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市招聘】CEO豪花9萬招聘私人助理　要求同住家中兼處理一切公私事務

職場 16:25 2020/12/16

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

最近有網民於討論區轉載一則招聘啟示，指有公司為行政總裁（CEO）聘請私人助理，月入高達9萬元。

新冠疫情重創本地就業市場，打工仔面對裁員及就業不足等問題。最近就有網民於討論區轉載一則招聘啟示，指有公司為行政總裁（CEO）聘請私人助理，月入高達9萬元，包食宿之餘更有房屋津貼，聽起來似乎是一份筍工。不過當仔細留意招聘內容，不少網民隨即議論紛紛，表示工作內容誇張，猶如「賣身」。

【良心企業】疫情下體恤員工家庭壓力　PwC允許員工休假6個月兼繼續發放20%薪酬

WFH令工作量增加　逾6成人出現健康問題

日前，有網民於連登討論區以「有CEO請私人秘書9萬一個月」為題，發帖分享一則本地求職網站的招聘啟示。該招聘啟示的標題為「行政總裁私人助理/助手/管家 需要頻繁出差 包食宿」，月薪由5.5萬至9萬元，不過就需要完成9大工作要求，包括負責照顧老闆的一切公私業務、管理老闆和高管的日程以及出差安排、在老闆出差時陪同出行、在飯局或其他應酬中協助招呼應酬，甚至需要住在老闆家中等。而且一年只會有一個月假期，其餘時間都需要工作。

此外，招聘啟示中還列出8項工作要求，除了語文能力及工作經驗外，更需有管家或私人助理等資歷、外表整齊及態度有禮的條件。帖文又指出，老闆為內地人，居於香港，經營中國新科技行業，在香港亦開設資源管理公司，需要一年多次到海外出差。

此則招聘告示旋即引起網民熱烈討論，不少人均認為工作內容誇張，直言「同請工人無分別」，又有人形容工作內容相當於要「賣身」。有網民仔細計算後，發現「唔計睡覺時間，當你一日真係做嘢返12個鐘，起碼星期六日擺明都要做嘢，即係72個鐘係基本；未計飯局嗰啲又跟，再加10-12個鐘，除開仲低人工過經理級員工」。

【戰勝社交距離】迎接聖誕　美企舉辦虛擬遙距年末派對回饋員工

另外，有網民指自己曾做過類似的工作，但太辛苦最終辭職。「以前做過類似嘅工，不過唔係CEO，係個好出名嘅banker，辛苦到痴咗線，幾個月就quit咗。」不過亦有網民指，「私人秘書的人工的確十分高，只要老細覺得你跟到佢節奏就可以叫高啲，呢行做耐咗真係海鮮價。」

責任編輯：施雯雯

相關文章

【良心企業】疫情下體恤員工家庭壓力　PwC允許員工休假6個月兼繼續發放20%薪酬
17:37 2020/12/15
【良心企業】疫情下體恤員工家庭壓力　PwC允許員工休假6個月兼繼續發放20%薪酬
WFH令工作量增加　逾6成人出現健康問題
14:01 2020/12/14
WFH令工作量增加　逾6成人出現健康問題
【良心企業】老闆帶頭請假打機　內地遊戲公司宣佈放一日《Cyberpunk 2077》假
13:43 2020/12/11
【良心企業】老闆帶頭請假打機　內地遊戲公司宣佈放一日《Cyberpunk 2077》假
【移居計劃】夏威夷政府送免費機票　邀島外在家工作人士移居當地
13:23 2020/12/10
【移居計劃】夏威夷政府送免費機票　邀島外在家工作人士移居當地
【戰勝社交距離】迎接聖誕　美企舉辦虛擬遙距年末派對回饋員工
14:24 2020/12/09
【戰勝社交距離】迎接聖誕　美企舉辦虛擬遙距年末派對回饋員工
美國星巴克為前線工作人員送贈免費咖啡　答謝疫情期間付出的努力
17:08 2020/12/08
美國星巴克為前線工作人員送贈免費咖啡　答謝疫情期間付出的努力
【BNO移民】英國網站招聘節日食品試食員 安坐家中即可品嚐聖誕外賣美食
16:47 2020/12/07
【BNO移民】英國網站招聘節日食品試食員 安坐家中即可品嚐聖誕外賣美食
辭職 就業 裁員 疫情 科技行業 房屋津貼 行政 秘書 中國 香港

最高瀏覽

【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
【居屋2020】失落2020年新居屋還有選擇 下個上車機會北角啟德居屋最矚目
14:56 2020/12/15
【居屋2020】失落2020年新居屋還有選擇 下個上車機會北角啟德居屋最矚目
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運
09:48 2020/12/14
【明星理財】林盛斌自爆致富秘訣　阿Bob靠一個錢包+9大要點改善財運