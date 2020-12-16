【疫市招聘】CEO豪花9萬招聘私人助理　要求同住家中兼處理一切公私事務

▲ 最近有網民於討論區轉載一則招聘啟示，指有公司為行政總裁（CEO）聘請私人助理，月入高達9萬元。

新冠疫情重創本地就業市場，打工仔面對裁員及就業不足等問題。最近就有網民於討論區轉載一則招聘啟示，指有公司為行政總裁（CEO）聘請私人助理，月入高達9萬元，包食宿之餘更有房屋津貼，聽起來似乎是一份筍工。不過當仔細留意招聘內容，不少網民隨即議論紛紛，表示工作內容誇張，猶如「賣身」。

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日前，有網民於連登討論區以「有CEO請私人秘書9萬一個月」為題，發帖分享一則本地求職網站的招聘啟示。該招聘啟示的標題為「行政總裁私人助理/助手/管家 需要頻繁出差 包食宿」，月薪由5.5萬至9萬元，不過就需要完成9大工作要求，包括負責照顧老闆的一切公私業務、管理老闆和高管的日程以及出差安排、在老闆出差時陪同出行、在飯局或其他應酬中協助招呼應酬，甚至需要住在老闆家中等。而且一年只會有一個月假期，其餘時間都需要工作。

此外，招聘啟示中還列出8項工作要求，除了語文能力及工作經驗外，更需有管家或私人助理等資歷、外表整齊及態度有禮的條件。帖文又指出，老闆為內地人，居於香港，經營中國新科技行業，在香港亦開設資源管理公司，需要一年多次到海外出差。

此則招聘告示旋即引起網民熱烈討論，不少人均認為工作內容誇張，直言「同請工人無分別」，又有人形容工作內容相當於要「賣身」。有網民仔細計算後，發現「唔計睡覺時間，當你一日真係做嘢返12個鐘，起碼星期六日擺明都要做嘢，即係72個鐘係基本；未計飯局嗰啲又跟，再加10-12個鐘，除開仲低人工過經理級員工」。

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另外，有網民指自己曾做過類似的工作，但太辛苦最終辭職。「以前做過類似嘅工，不過唔係CEO，係個好出名嘅banker，辛苦到痴咗線，幾個月就quit咗。」不過亦有網民指，「私人秘書的人工的確十分高，只要老細覺得你跟到佢節奏就可以叫高啲，呢行做耐咗真係海鮮價。」

責任編輯：施雯雯