醫管局上年度錄38億盈餘　惟有逾4200萬元走數主要涉非港人賬單

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情今年初襲港，公立醫院屢度縮減非緊急及非必要服務，醫管局發布2019至2020年度年報，上年度錄得總收入807億元，按年增13.5%，總營運開支達769億元，錄得38億元餘款。局方指與未能填補人手空缺致薪酬開支較預算低，且疫情下服務大減等亦令開支減少所致。

醫管局今日(16日)公布2019至2020年度年報，截至今年3月31日的過去一個年度，醫管局上年度總收入為807億元，較對上一個度711億元增13.5%；同期總營運開支則達769億，較去年度697億元上升10.3%；換言之，當局本年度錄得38億元餘款，較前一個年度14億元盈餘增加，亦是自前年度起轉虧為盈，再錄得盈餘。局方將盈餘撥入醫管局收入儲備，儲備總額截至今年3月31日增至67億，大約為醫管局一個月的流動現金需求。

醫管局於年報解釋，上年度出現餘款因人手供應持續不足，未能填補職位空缺，令員工薪酬開支較預算為低有關，同時亦因新冠肺炎疫情下，大部分非緊急及非必要服務大幅縮減、2019年冬季流感高峰期亦較往年為短，令年整體營運開支減少。

局方稱，累積的儲備能確保有能力應付來年持續不明朗之疫情發展，及經濟下行的挑戰；而未來當醫護供應逐步改善，及多項醫院增建與重建項目陸續落成啓用，未來財務需要將與日俱增，這些儲備就可確保醫管局財政的可持續性。

不過醫管局上年度有4243.1萬元撇賬，按年度減21%，主要涉及非符合資格人士應收賬單，當局已採取所有可能行動追收欠款，惟認為成功收回機會不大。

另外，醫管局上年度有6681名醫生及牙醫，按年多241人，當中顧問醫生增34人至961人、副顧問醫生增89人至2071人、駐院醫生增110人至3148人；而同年度亦有28957名護士，按年增1705人。

過去一個年度中，急症及康復的普通病床有23067張，按年度增506張；惟整體病人住院日次卻稍減2%至逾816.7萬日次，住院病人出院人次及死亡人數亦減近4%至110.9萬。

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記者：陳正怡