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【迪士尼優惠】香港迪士尼推網購平台　逾120款商品半價至85折登場【附詳情及連結】

社會 17:08 2020/12/16

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

米奇與好友「Grand Celebration」系列nuiMOs。（香港迪士尼樂園提供）

聖誕將近，香港迪士尼樂園因本港疫情嚴峻而暫時閉園，樂園即日（16日）起推出全新「迪士尼佳節禮贈預訂」網上平台，讓市民可以半價至85折優惠，購買逾120款樂園15周年及節慶主題商品；而市民消費淨額滿600元，可獲贈樂園禮品包一份，內含價值逾300元的樂園精品。

香港迪士尼樂園推出全新「迪士尼佳節禮贈預訂」網上平台。（香港迪士尼樂園提供）

網上預訂優惠詳情：

  • 市民可享全網佳節慶典主題商品半價優惠（優惠不得與其他優惠 / 折扣同時使用）
  • 佳節慶典主題商品以外，其他商品85折優惠
  • 奇妙處處通 - 銀卡及金卡會員可享佳節慶典主題商品半價優惠以外，全網其他商品75折優惠（優惠不得與其他優惠 / 折扣同時使用）
  • 奇妙處處通 - 白金卡會員專享佳節慶典主題商品半價優惠以外，全網其他商品65折優惠（優惠不得與其他優惠 / 折扣同時使用）
  • 消費淨額滿600元，可獲贈價值超過300元的奇妙禮品包一個，多買多送（數量有限，送完即止）

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取貨地點：

  • 香港迪士尼樂園酒店魔法化妝廳

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網上預訂連結：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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