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【防疫抗疫基金4.0】工聯會籲向重災行業工友　發放1萬元現金補貼

政治 16:22 2020/12/16

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工聯會籲向重災行業工友發放1萬元現金補貼。（林曉君攝）

防疫抗疫基金4.0下周一到立法會財委會申請撥款。工聯會監察政府抗疫基金僱員權益關注組認為，基金要做到精準紓困，包括向重災行業的工友發放一次性1萬元的現金補貼。

關注組副召集人邱燿誠批評，政府過去三輪抗疫基金傾向支援商界僱主，打工仔得益不多，兩輪合共900億元的「保就業」計劃，更只是幫僱主出糧，而非援助失業工友，故建議政府，向被勒令停業或失業的工友，提供每月上限9000元、為期6個月的失業或停工現金津貼，並對受疫情影響的重災行業工友，發放一次性1萬元的現金補貼。他又希望，政府要照顧自僱人士，向沒有強積金戶口的自僱人士，發放一次性7500元津貼。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳、香港推拿理療專業人員總會理事長陳旭華批評，政府臨時臨急要求業界停業，但又無同時推出即時援助，罔顧美容及按摩業工友的死活。他們承諾，會遵從各項防疫措施，希望政府可以容許美容、按摩業繼續營業，讓員工有工開，因為一次半次的資助並不能真正幫到業界。

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記者：林曉君

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