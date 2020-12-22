自動監測兼過濾甲醛與多種病毒 全天候循環淨化家居空氣

疫情之下，居家抗疫已成為生活日常，惟室內空氣存在大量污染物，有呼吸系統專科醫生更指出，每逢冬季，流感病毒與新冠肺炎病毒亦會更趨活躍。因此，要全面加固家居這道防疫壁壘，在配備強效消毒噴霧與消毒洗手液以外，引入一部有助消除多種病毒及甲醛等有害物質的空氣清新機，令室內空氣保持潔淨清新，亦是不可或缺的重要一環。

新冠肺炎疫情席捲全球，都市人的健康意識大為提高，愈來愈多人了解到，常見的病毒不但可殘留在雙手、頭髮及衣物上，也會懸浮於空氣之中，置身家居無法避免呼吸及接觸空氣，令住戶的健康受到威脅。至於流感疫苗亦非全民適用，部分人士如屬嚴重過敏體質、哮喘患者及孕婦等，也不宜注射，在全民抗疫的今天，如何全面偵測並清除家居內的病毒及有害污染物，更有着舉足輕重的影響。

▲ HP06以內置智能感應器及360˚ 密封過濾系統雙劍合壁，循環淨化全室空氣。

智能感應器配合過濾系統 全面捕捉有害污染物

一貫重視以優質產品全面提升用家生活質素的Dyson，對他們與家人的健康及安全同樣關注，因而品牌持續投放大量資源於RDD（Research、Design、Development，即研發、設計及發展）範疇，確保能與時並進，並全方位配合市場趨勢及用家所需。

明白到人人都想遠離病毒及有害物質，作為旗艦產品的Dyson三合一空氣清新機—HP06，正具備循環淨化全室空氣的強大功能，當中最精銳的武器首推三個智能感應器，可全天候自動檢測空氣內懸浮的顆粒及氣體，包括甲醛，以及常見的病毒，並在內置的LCD 屏幕上顯示，繼而透過先進的360˚ 密封過濾系統，加上Dyson Cryptomic™ 分解甲醛科技，全面捕捉淨化潛在的有害污染物及去除有害氣體，並不斷消除甲醛以至多種流感和腸病毒，令家居空氣時刻保持潔淨清新。

▲ 只須以手機下載Dyson Link 應用程式，並連接使用中的空氣清新機，即可掌握空氣質素及其應用情況。

連接手機應用程式 實時監控空氣質素

這部旗艦機同時連接Dyson Link 應用程式，幫助用戶隨時利用手機監控家居及室外的空氣質素，並透過快速檢測，全面了解空氣清新機的應用情況、溫濕度，以及濾網壽命等，若濾網需要更換，應用程式更會自動作出通知，確保其效能可持續保持在最佳狀態。

另一方面，HP06又透過強效的 Air Multiplier™ 氣流倍增技術，以每秒產生超過290公升平穩而强勁的氣流，將淨化空氣混合及吹送至全屋，並可自動調節位於前方的陶瓷加熱板，為噴出的空氣加熱。 當加熱板升溫時，其導電能力即會下降，確保不會出現過熱情況，並有助節省能源。一旦感應到室內溫度開始下降，在恒溫控制下，加熱功能又會重新啟動，以維持合適溫度，使家居在冬日洋溢暖意。來到夏季，淨化空氣又會化作涼風均勻吹送，讓家居化身冬暖夏涼的安樂窩。

▲ HP06特設 Air Multiplier™ 氣流倍增技術，將淨化空氣混合及均勻吹送至室內各處。

這部三合一空氣清新機另備有兩大涼風和暖風吹送模式，其中風扇模式是從前方提供強力的淨化氣流；而廣角模式則將氣流導向後方的氣縫，並以45˚吹出，從而產生擴散氣流，讓用家可因應家居設計及個人需要作出調較。

HP06備有白金色及黑銅色兩種顏色以供選擇。想了解更多產品功能及詳情，請即登入網頁瀏覽（https://bit.ly/3oSQmPv）。



（資料由客戶提供）



