【新冠肺炎】醫管局指逾一千名確診者公立醫院留醫　包括59人危殆及69人情況嚴重

▲ （林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（16日）公布，截至今早9時為止，局方過去24小時共呈報121宗個案；截至早上9時，在過去24小時，2名公立醫院病人離世。

另外，她公布在過去24小時，再多94名確診病人康復出院，至今共6438名確診病人及1名疑似病人康復出院。

現時有1127名確診者在22間公立醫院及亞博館留醫，其中59人危殆、69人嚴重，其餘999人情況穩定；公立醫院正使用1237張負壓病床及678間負壓病房，其使用量分別是73.6%和77.9%。

庾慧玲表示，留意到危殆個案有上升趨勢，今日的嚴重及危殆個案當中有數個個案為今日確診個案，分別在昨日入院，並且需要插喉協助呼吸。她呼籲市民不應輕視疫情，有不舒服的情況便去睇醫生及盡快交出樣本，希望保持最高警戒。

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記者：曾卓鋒