【新冠肺炎】東頭二邨貴東樓29個環境樣本3個驗出陽性　包括洗手間去水喉表面及抽氣扇

▲ （經濟日報資料圖片）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（16日）新增82宗確診個案，包括3宗輸入個案及79宗本地感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午交代情況。

黃大仙東頭二邨貴東樓早前有多個單位有人確診，張竹君指，當局早前到上址收集29個環境樣本，包括地下、天台排污渠、抽油煙機、抽氣扇等地方，發現3個樣本有陽性樣本。張指，其CT值比較高，相信是殘餘，當局在洗手間去水喉的表面、以及洗手間抽氣扇亦找到陽性樣本。

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩