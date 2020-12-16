【奪命惡菌】6歲男童染「甲型鏈球菌」發高燒迅速病發　說一句「媽媽我好累」突倒地身亡

▲ 台灣一名6歲男童感染「甲型鏈球菌」後迅速病發身亡。

小朋友發燒無精神可大可小！一名6歲男童因發高燒，由媽媽帶到醫院求診，男童沒精打采，在等待檢驗結果期間更心跳加速、血壓下降，在他轉換去加護病房期間，男童拖著虛弱身軀對媽媽說了一句「我好累」後，便倒地休克不治，醫生診斷出男童因染上惡菌奪命。

台灣兒科醫生黃瑽寧在節目《醫師好辣》中，分享了這名男童的個案，他指出男童患上「甲型鏈球菌」，屬當中最恐怖的級別，毒素來得太快，令男童的病情極速轉差，「好好進來，橫躺著出去。」

嚴重會引致「猩紅熱」

黃瑽寧指「甲型鏈球菌」有不同級別，最輕微狀況是細菌能和人「和平共存」，但仍有機會傳染給其他人。在第二階段，患者則可能出現喉嚨痛、喉嚨化膿、扁桃腺發炎，即是甲型鏈球菌的扁桃腺炎。

▲ 兒科醫生黃瑽寧分享6歲男童的個案。（影片截圖）

而小童再嚴重的情況，細菌會在喉嚨釋放毒素，喉嚨不見得很紅，但全身會佈滿紅疹，即是出現「猩紅熱」的症狀。

病徵包括無精神及喉嚨紅腫

黃瑽寧指出「甲型鏈球菌」患者最嚴重的情況就如該名6歲男童，因發高燒入院時，精神狀態差、喉嚨有點紅腫，需留院等候檢查報告。

主診醫生特別留意到男童的精神狀態，他異常安靜，因小朋友即使生病，也會嚷著想進食或拿東西，但男童連打針也沒有哭鬧。醫生替他量血壓時，驚覺其血壓開始下降，心跳則加速，醫生估計他感染「甲型鏈球菌」，有機會休克，將他緊急轉送加護病房。

男童遺言︰好渴好累

就在等候轉房的數小時內，男童走了幾步至加護病房門外，對媽媽說「我好渴」，之後再說「媽媽我好累」，隨即倒地休克，再沒有醒起過，不久離世。「媽媽我好累」成為了男童的最後遺言。

黃瑽寧表示，經過男童的個案後，現在醫生一見到「很累的小朋友」，就會馬上安排入院、量血壓及心跳，不希望悲劇再度上演。他亦呼籲家長若發現孩子精神異常不濟，就要立即求醫。

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「猩紅熱」影響10歲以下兒童

本港衛生防護中心指出，甲型鏈球菌會引致「猩紅熱」，主要影響10歲以下兒童，可透過呼吸、或直接與受感染的呼吸系統分泌物接觸而感染。

「猩紅熱」的病徵包括發燒、喉嚨痛、舌頭紅腫（稱為「草莓舌」）及砂紙般粗糙的紅疹。患者有時亦會出現併發症，包括中耳炎、咽喉膿腫 、肺炎 、敗血病、腦膜炎，以及較罕見的中毒性休克綜合症。

而預防方法包括保持良好個人和環境衞生、保持空氣流通 、避免到人多擠迫而空氣流通欠佳的地方，如出現發燒或吸呼道感染徵狀，應戴上口罩及盡快求醫。

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責任編輯︰林綺玲