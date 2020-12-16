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【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚

親子 17:39 2020/12/16

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內地一名妻子發現丈夫婚後冷漠拒絕同房，懷疑對方出軌，便放錄音筆於牀頭搜尋證據。

夫妻任何一方出軌，另一半會容易感受對方的不同。內地一名31歲女子懷疑丈夫出軌，指丈夫在婚後突然冷漠，更拒絕同房睡覺，於是偷偷在丈夫牀頭擺放一支錄音筆，沒想到一聽陷入崩潰。

綜合內地媒體報道，小芸（化名）在2013年與張姓男子結婚，翌年2月誕下兒子，一家居住在西安。婚後不久男子被公司派往江蘇出差，而且每次遠行差不多10天，回家僅待幾天，及後每次留待家中的時間越短。

後來，丈夫每次回家僅單獨睡覺拒絕同房，而她則與兒子同睡一間房，小芸指二人只有夫妻之名，沒有夫妻之實。小芸續指，丈夫在家中偷偷摸摸地聽電話，她懷疑丈夫出軌，便開始尋找丈夫出軌的證據。

手機見丈夫與其他女性合照

在一次丈夫出差回家後，趁其酒後昏睡時，猜出丈夫的手機密碼，發現丈夫手機內有多張與其他女性的合照，更有開房的紀錄，

一看就是兩人在外地同居，還一起去旅行。

錄音揭丈夫出軌

為了進一步找出確實的證據，小芸在睡房牀頭擺放一支錄音筆長達7天，每次錄音7至8個小時。前面6天沒有發現任何蛛絲馬跡，惟在第7天，她聽了約49個小時的錄音後，終聽見其丈夫與其他女性的裸聊錄音。

法院駁回離婚請求

小芸隨後氣炸並向法院提出請求，要與丈夫離婚、獲取孩子的撫養權及分丈夫一半身家等，同時交出丈夫的手機截圖、丈夫與其他女性的合照及錄音等作為證據。然而，在審訊期間，張姓男子不同意離婚，稱外出工作時維護家庭的生活，並已申請調回西安工作，指妻子懷疑的出軌純屬猜忌。

法院審判後認為，小芸提交的證據嚴重侵犯被告的隱私權，故判決證據無效，駁回小芸提出的離婚請求。

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責任編輯︰王明芳

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