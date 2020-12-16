【新冠肺炎】伊利沙伯醫院有護士被確診病人液體濺中 　化驗結果呈陰性

▲ 本港今日新增82宗確診個案。（林宇翔攝）

本港第四波疫情未止，衞生署及醫院管理局下午舉行疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。本港今日（16日）新增82宗確診個案，患者年齡介乎4至92歲，79宗屬本地個案包括35宗不明源頭，有10宗在檢測中心驗出。另外亦新增逾80宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁】

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，伊利沙伯醫院深切治療部一名護士為一名確診病人抽取胃液時不幸被液體濺中該名護士被列為密切接觸者及接受隔離檢疫。醫院為其安排測試，結果呈陰性。

庾慧玲提醒，醫管局員工注意工作時需根據感染控制指引穿著合適裝備。

庾慧玲又表示留意到危殆個案有上升趨勢，今日的嚴重及危殆個案當中有數個個案為今日確診個案，分別有4個危個案及3個嚴重個案為昨日入院，並且需要插喉協助呼吸。她呼籲市民不應輕視疫情，有不舒服的情況便去睇醫生及盡快交出樣本，希望保持最高警戒。

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記者：曾卓鋒