【打邊爐湯底】按體質揀打邊爐藥膳養生湯底　中醫：過份進補會熱氣

▲ 中醫教按體質揀打邊爐藥膳養生湯底

打邊爐湯底種類頗多，揀麻辣、胡椒、壽喜燒，抑或來個藥膳湯底養生？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁提醒，揀湯底的時候也要配合個人體質，而藥膳養生湯底並非人人適合，因為過份進補會變上火，過份滋潤會生濕，不適合「熱氣」人士食用。

梁醫師表示，藥膳養生鍋加入了各式各樣藥材或有養顏作用的食材，例如紅棗、桂圓、枸杞子、黨參、花膠等，感覺添加了「養生」元素，令大家吃得格外開懷，亦特別受女生歡迎。

從中醫角度來看，藥膳不只是在煮食時加入藥材，而是需要配合個人體質調配，以改善身體症狀。當見到藥膳火鍋或養生鍋時，要看清楚食材是否適合自己的體質。

常見藥膳養生鍋

1.養顏類

常見食材：花膠、海參、烏雞、雪耳等滋陰食材，適量進食有助美顏

適合體質：陰虛體質

不適合體質：脾胃虛弱、濕熱、痰濕體質

進食過量或本身脾胃虛弱，未能消化反而會聚濕。

濕熱、痰濕體質人士若多吃這類火鍋容易濕熱症狀加重，濕上加濕。

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2.滋補類

常見食材：當歸、人參、北芪、黨參、紅棗、桂圓等，有補氣血作用。

適合體質：氣血虛弱或脾胃虛寒人士，常見症狀為頭暈眼花、臉色蒼白、手腳容易冰冷等。

不適合體質：濕熱體質、經常熬夜的陰虛人士，額外「進補」會上火，虛不受補。

3.酒香類

部份藥膳火鍋會加入酒同煮，例如花雕醉雞鍋、薑母鴨火鍋等，適量的酒有行氣活血作用。

適合體質：氣滯、血瘀體質。

不適合體質：酒性溫，身體有偏熱症狀的人士不宜多吃。



內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

▲ 註冊中醫師梁尹倩（Cinci）

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責任編輯：黃泳欣