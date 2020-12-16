首遭競委會裁定違競爭法　4IT公司被罰款連付訟費共逾1679萬

▲ 4IT公司早前被裁定違反《競爭條例》，被判罰款及須支付訟費共逾1679萬。(經濟日報資料圖片)

競爭事務審裁處早前入稟指控5間IT公司的行為構成圍標及合謀定 價、瓜分市場，違反《競爭條例》，為本港首宗案例，其中4間公司 早前已被裁定違反《競爭條例》的第一行為守則，審裁處主任法官今 (16日)就判罰頒下書面判詞，裁定4間公司罰款由18.7萬至 273萬元，共罰款逾716萬元，另須支付訟費共逾962.5萬 ，4間公司須支付罰款連訟費共逾1,679萬元。

本案為競爭事務委員會首宗入稟個案，涉案5名答辯人為開發商Nu tanix Hong Kong Limited、4間資訊科技公司英國電訊香港有限公司、 新龍國際有限公司、Innovix Distribution Limited及科技21系統有限公司， 最終除新龍國際有限公司外，其餘4間公司經審訊後，於2019年 5月被裁定違反《競爭條例》的第一行為守則。

根據審裁處早前的裁決摘要，本案涉及香港基督教女青年會於201 6年7月就Nutanix伺服器器材提出招標，英國電訊曾投標， 但根據女青年會的採購政策，該次招標必須收到至少5份標書，因此 Nutanix與英國電訊的職員達成協議，物色虛假標書，為另外 3間公司投標，但價格遠比英國電訊所提出的為高。 法官最終裁定沒有證據顯示新龍職員的上司知悉有關投標行為， 故裁定新龍沒有違反條例，其餘4名答辯人均違反《競爭條例》 的第一行為守則。

主任法官今就具體命令頒下書面判詞，就罰款方面裁定4名答辯人罰 款如下：

Nutanix Hong Kong Limited：239.4萬

英國電訊香港有限公司：273萬

Innovix Distribution Limited。185.7萬

科技21系統有限公司：17.7萬

審裁處主任法官指本案涉及訟費達1,880萬，而首3間公司亦同 意支付訟費，故裁定各須支付部份訟費，3間公司各須付逾288. 7萬，至於科技21則須支付逾96.2萬。就4間公司共被罰款逾 716.9萬，訟費則為962.5萬，共涉逾1,679萬。

根據《競爭條例》， 如審裁處裁定答辯人已違反或牽涉入違反競爭守則， 可向答辯人處以罰款，總額不得超過違例工程發生期間， 涉案工程每年營業額的10%，而若違例工程維持超過3年， 罰款總額則不得超過營業額最高的3年的10%營業額。

早前已有兩案分別被判罰款，包括涉及2016年觀塘安達邨3棟大 廈的裝修工程，10間工程公司被裁定達成了「樓層分配安排」， 構成「嚴重反競爭行為」，10間公司罰款由13.2萬至74萬不 等，共罰款397萬元，兼須支付部分訟費。另有資訊科技公司涉於 海洋公園就軟件服務招標時，涉合謀定價，亦被裁定違反《 第一行為守則》，公司及董事被判罰款逾3.7萬元， 並須於指定時間內確保公司員工遵守《第一行為守則》等。

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記者：林育慧