首遭競委會裁定違競爭法　4IT公司被罰款連付訟費共逾1679萬

競爭事務審裁處早前入稟指控5間IT公司的行為構成圍標及合謀定價、瓜分市場，違反《競爭條例》，為本港首宗案例，其中4間公司早前已被裁定違反《競爭條例》的第一行為守則，審裁處主任法官今(16日)就判罰頒下書面判詞，裁定4間公司罰款由18.7萬至273萬元，共罰款逾716萬元，另須支付訟費共逾962.5萬，4間公司須支付罰款連訟費共逾1,679萬元。
本案為競爭事務委員會首宗入稟個案，涉案5名答辯人為開發商Nutanix Hong Kong Limited、4間資訊科技公司英國電訊香港有限公司、新龍國際有限公司、Innovix Distribution Limited及科技21系統有限公司，最終除新龍國際有限公司外，其餘4間公司經審訊後，於2019年5月被裁定違反《競爭條例》的第一行為守則。
根據審裁處早前的裁決摘要，本案涉及香港基督教女青年會於2016年7月就Nutanix伺服器器材提出招標，英國電訊曾投標，但根據女青年會的採購政策，該次招標必須收到至少5份標書，因此Nutanix與英國電訊的職員達成協議，物色虛假標書，為另外3間公司投標，但價格遠比英國電訊所提出的為高。法官最終裁定沒有證據顯示新龍職員的上司知悉有關投標行為，故裁定新龍沒有違反條例，其餘4名答辯人均違反《競爭條例》的第一行為守則。
主任法官今就具體命令頒下書面判詞，就罰款方面裁定4名答辯人罰款如下：
Nutanix Hong Kong Limited：239.4萬
英國電訊香港有限公司：273萬
Innovix Distribution Limited。185.7萬
科技21系統有限公司：17.7萬
審裁處主任法官指本案涉及訟費達1,880萬，而首3間公司亦同意支付訟費，故裁定各須支付部份訟費，3間公司各須付逾288.7萬，至於科技21則須支付逾96.2萬。就4間公司共被罰款逾716.9萬，訟費則為962.5萬，共涉逾1,679萬。
根據《競爭條例》，如審裁處裁定答辯人已違反或牽涉入違反競爭守則，可向答辯人處以罰款，總額不得超過違例工程發生期間，涉案工程每年營業額的10%，而若違例工程維持超過3年，罰款總額則不得超過營業額最高的3年的10%營業額。
早前已有兩案分別被判罰款，包括涉及2016年觀塘安達邨3棟大廈的裝修工程，10間工程公司被裁定達成了「樓層分配安排」，構成「嚴重反競爭行為」，10間公司罰款由13.2萬至74萬不等，共罰款397萬元，兼須支付部分訟費。另有資訊科技公司涉於海洋公園就軟件服務招標時，涉合謀定價，亦被裁定違反《第一行為守則》，公司及董事被判罰款逾3.7萬元，並須於指定時間內確保公司員工遵守《第一行為守則》等。
實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2
記者：林育慧