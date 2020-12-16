被質疑忘記分拆運房局承諾　張建宗︰現時以疫情為首要任務

▲ 張建宗承認改組工作暫時慢下來。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥在2017年競選特首時，政綱提及將運輸及房屋局分拆。政務司司長張建宗今日表示，重組政策局是重要議題，本屆政府餘下18個月任期，首要任務是防疫抗疫、遏制疫情，疫後亦要聚焦重振經濟，讓香港重新出發，承認「改組暫時慢下來」。

張建宗接受立法會議員質詢時強調，政府對改動架構持開放態度，現屆政府上場後，已落實兩項改動，但重組政策局需時，過去兩年香港先後面對社會不安動盪、疫情，而且重組涉及理順政策部署，開設新政策局亦要人手配置、資源分配、修例等工作，冀社會能夠體諒政府。

他強調，沒有忘記重組政策局的工作，只是工作有先後之分，即時改組運房局「暫時慢下來」，但是絲毫不損政府政策。

自由黨航運交通界易志明表示，市民關心運輸、房屋問題，而其業界更加希望分拆運房局，因為香港的航運物流業每況愈下，令人憂慮，希望透過分拆去集中資源，確保業界能夠持續發展，質疑政府已經放棄分拆運房局的承諾。

工聯會麥美娟認為，政府工作應該「Multitasking」,但現時卻變成「Single-tasking」，只處理疫情問題，不過只做疫情但成效卻一般，會令到市民擔心。

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記者︰陳宛彤