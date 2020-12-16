社工許麗明阻差辦公罪脫　官指警員證供不可靠

▲ 社工許麗明被裁定阻差辦公罪名不成立。(經濟日報資料圖片)

去年9.29有人發起遊行，近百人涉參與暴動被控，女社工許麗明被指推跌警員，她否認阻差辦公罪，經審訊後，今（16日）於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指案中警員的證供與現場片段有關鍵出入，認為警員證供不可靠及拒絕接納，而警員兩次跌倒均屬意外，被告只是一時失衡撞到警員，及遭其他警員拍低手臂，才意外觸碰到警員，認為被告沒有阻撓警察。

被告許麗明（50歲），早前原被控襲警，但控方在開審前改控阻差辦公罪。控罪指，被告於2019年9月29日，在金鐘道行車道近樂禮街，故意阻撓正當執行職務的警員莊的朗。

裁判官今裁決時指，警員莊的朗在審訊中供稱，他案發時展開雙手阻攔被告接近被捕人士，但被告沒有不理會，被告又推他胸口，及向他腹部「撥」一下，令他兩度跌倒。

惟裁判官指，莊的證供與現場片段有關鍵出入，片段沒有顯示莊曾阻攔被告接近，而莊聲稱第一次看見被告的位置，亦與現場片段不符，裁定莊的證供並不可靠，遂拒絕接納莊的證供。

裁判官續指，莊案發時曾兩度跌倒，莊首次跌倒是因為被告被石壆絆倒後，撞到莊；而莊第2次跌倒，則是因為被告在警員包圍時舉起自己雙手，有警員拍低被告的手，觸碰到莊，才使莊跌倒，兩次跌倒均屬意外。

裁判官又指，由莊看見被告，直至莊跌倒，兩者僅相差10秒，不可能發生莊所稱的一連串事件，包括莊稱自己發出多次警告及多次後退，而被告案發時態度合作，依從警方指示離開，認為被告沒有阻撓警察。

最終裁判官裁定被告罪名不成立，並批准辯方的訟費申請。

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記者：王仁昌