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【美顏秘訣】鉀質豐富蔬菜助排鈉穩血壓　黃凱詩：鮮色蔬果可美顏延緩老化

保健美顏 17:49 2020/12/16

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營養師黃凱詩表示，鮮色蔬果有美顏作用。

根據我觀察所得，未見營養師之前，六成準戰友都沒有吃蔬菜的習慣，以下對話，更是每天都會出現。

「你好像全日都無食菜啊！」我問。

嘉琪︰「我排便正常！從沒便秘問題，該不用食菜。」

我提醒她︰「吃蔬菜，非只為通便，蔬菜含有的纖維，是胃道益菌的食糧，幫助維持腸道菌種平衡，對增強抵抗力非常重要。另外，蔬菜的礦物質十分豐富，其中鉀質對維持水份平衡應記一功，鉀質有助排走過多的鈉，有助控制血壓，加上鉀質可幫助血管放鬆，簡單來說，是健康心臟不能或缺的營養素。」

「噢！還以為吃菜只為了便便。那麼，還有哪些食物含有較多鉀質？」嘉琪說。

我建議︰「大部分綠葉菜的含量也有不少，青瓜、翠肉瓜、冬菇和南瓜，是鉀質的好來源；番薯、薯仔是蔬菜以外高鉀食物之選；水果之中，香蕉、橙和杏脯，都是鉀質爆燈的，但需注意，腎病患者不宜攝取過多的鉀。」

南瓜、香蕉、薯仔等等含豐富鉀質，鉀質有助排走過多的鈉，有助控制血壓，加上鉀質可幫助血管放鬆。（iStock圖片）

她再問道︰「還有其他吃菜的理由嗎？」

我再舉出更多好處︰「當然有。很多鮮色的蔬菜生果，都有豐富的抗氧化營養素，對延緩老化，保持皮膚健康也很重要，這都是肉類和榖物中較少的營養素。」

聽到美顏，嘉琪終於笑着說︰「原來吃菜也可抗衰老，好！我嘗試多吃些菜。」

女孩子都是愛美的。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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