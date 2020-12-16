政府邀請港鐵規劃及設計北環綫　錦上路至古洞站料2034年完工

▲ 擬議的北環綫走綫，將分兩期發展，首先加建古洞站，之後興建北環綫主綫。（政府圖片）

政府宣布，邀請港鐵開展北環綫項目的詳細規劃及設計，將分兩期發展，首先於落馬洲支綫上增建古洞站，料2027年完工；第二期在錦上路站及古洞站之間興建北環綫主綫，在新田、牛潭尾及凹頭增設3個中途站，料2034年完工。



北環線是《鐵路發展策略2014》中建議的鐵路方案之一，包括設置古洞站，並在現有西鐵綫錦上路站及古洞站之間，興建一條10.7公里長的連接鐵路。港鐵建議北環綫分兩期建造，第一期為落馬洲支綫上增設古洞站；第二期為錦上路站及古洞站之間的北環綫主綫，並於新田、牛潭尾及凹頭增設三個中途站。



古洞站的主要功能是滿足古洞北新發展區的運輸需求。古洞北新發展區於全面發展後將容納合共11.97萬人口和3.33萬個職位。古洞站落成後將可利便區內居民使用鐵路運輸系統，減少出行所需時間。



北環線第二期連接東鐵綫及西鐵綫，在新界及九龍形成一個環狀鐵路，改善新界東與新界西之間的運輸連接。北環綫主綫將為附近的居民提供替代運輸選擇，並且減少現有人口和日後因北環綫沿綫發展所帶來新增人口的行程時間。



政府發言人說，北環綫對於釋放沿綫土地，未能充分利用的發展潛力至關重要，可實現本屆政府提倡「基建先行」及「創造容量」的規劃方式。運輸能力的提高不僅有利於規劃中的主要政府項目，並會鼓勵發展商提前推展其發展計劃，以及造就更多房屋供應。

北環線第一期預計於2023年動工建造，並在2027年竣工；而北環線第二期預計於2025年動工建造，並在2034年竣工。

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責任編輯：吳卓峰