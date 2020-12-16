稱因社會運動遭疏遠致心情鬱悶　警員認偷信用卡購物2.5萬元候判 

▲ 警員李卓軒涉偷信用卡購物，今於東區裁判法院認罪候判。(經濟日報資料圖片)

28歲男警涉於戲院偷取1張信用卡，即日於Apple Store以信用卡購買2部手機，被控盜竊罪及以欺騙手段取得財產罪。案件今（16日）於東區裁判法院再訊，男警承認2項控罪。辯方求情時指，親友因去年社會運動事件而疏遠他，令他心情鬱悶，被告另有經濟困難，最終犯下本案。案件押後至月12月30日判刑，以索取其社會服務令報告，被告准以保釋候判。

被告李卓軒（28歲，報稱警察），承認1項盜竊罪及1項以欺騙手段取得財產罪。控罪指他於2019年10月14日，在東區太古城道18號太古城中心5樓「MOViE MOViE Cityplaza」偷竊1張屬於黃文浩的信用卡，並以欺騙手段，不真誠地表達他是授權和有資格使用該信用卡，而不誠實地取得銅鑼灣希慎廣場地下「Apple Store」價值近2.5萬元的財產。

被告原另被控以欺騙手段而不誠實地取得「MOViE MOViE Cityplaza」價值33元的財產，獲控方撤銷控罪。

辯方律師今求情指，去年發生社會運動事件，被告因其職業而遭親友疏遠，被告感到鬱悶而自閉在家，同時因為朋友借去5萬元未還而承受經濟壓力，最終犯案。

裁判官張志偉聽取辯方求情後，將案件押後至月12月30日判刑，以索取社會服務令報告，被告准以保釋候判。

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記者：林欣樂