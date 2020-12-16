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消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應

社會 17:42 2020/12/16

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消息指正義聯盟創辦人李偲嫣離世。

消息指正義聯盟創辦人李偲嫣今日（16日）離世，消息指李偲嫣下午不適入院接受治療後不治，終年56歲。

有消息人士透露，李偲嫣出現急性肺炎徵狀，據了解李偲嫣今日感到不適，在元朗住所暈倒，由救護車送到博愛醫院急症室接受治療，入院後對新冠病毒檢測初步呈陽性反應，不過進行急救後不治。至於她的家人或者密切接觸者是否需要接受檢疫，據了解，仍有待醫管局及衞生防護中心的調查。

李偲嫣在2013年10月創辦正義聯盟，以支持政府施政及反佔中為宗旨。翻查李偲嫣的Facebook個人專頁，最後一則帖文是上周六（12日），內容批評已流亡到美國的梁頌恆；當日早上10時許亦發另一帖文諷刺壹傳媒創辦人黎智英，要求盡快將他送返中國審理及判刑。

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李偲嫣的個人及感情生活曾引起社會熱話，她與前夫早年離異，育有一子劉仲朗，現已26歲，她之後再婚，在2018年5月5日與時任香港專業進修學校副總監（國際教育）謝鋮浚結婚。

根據資料，二人在2015年認識，男方於受訪時曾透露從事工程業逾30年，後來轉戰教育界，為港專拉攏與英國高等學府合作。李偲嫣曾有教育相關的公職經驗，曾任香港管理專業協會李國寶中學的家長教師會主席及家長校董，及油尖旺區家長教師會聯會會長。她同時亦創立「香港家長聯會」，相信亦是因此與任職教育界的男方結緣。詳情即看：【下一頁】

不過在今年6月，李偲嫣兒子劉仲朗與謝鋮浚爭執打鬥，一併送院接受治療，之後劉仲朗被控1項傷人罪。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

 

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