【#聖誕佳節福音】道地與陳校長齊送暖 給弱勢孩子公平學習機會

疫症持續促使全港學校改為透過網上授課，並逐漸成為新常態，不過對於許多基層家庭來說，家中往往連電腦和寬頻也欠奉，欠缺硬件和狹小的居住空間均無法讓子女進行網上學習。這些基層學生和家長面對的切身問題，都是人稱「陳校長」的陳葒和他的義工及義師團隊最關注的狀況。

陳校長於2011年創辦的「陳校長免費補習天地」，是政府認可的非牟利慈善機構，透過召集社會各界的有心人士加入義教行列，為有經濟困難的弱勢學童提供完全免費的學習支援，經過多年深耕細作，服務範圍迄今已拓展至一對一補習、學前班、小組學術班，以至樂器班、攝影班、美術畫班等才藝課程，以及戶外參觀、親子工作坊、英語夏令營等課外活動。單以一對一補習為例，歷年來已配對超過15,000對師生，不少早年受惠於這項免費補習服務的學生更已大學畢業，並投身義師行列，回報社會。

▲ 陳校長堅守的教育理念：「讓每個孩子都擁有平等學習的機會， 一起來支援基層的孩子，給他們平等學習的權利。」

探訪基層家庭 送上防疫物資及電腦設備

疫情初期，陳校長和義工團隊除了為基層家庭張羅口罩和酒精搓手液等防護物資之外，更主力支援學生在家學習。他說：「我們曾探訪過一些居於劏房或唐樓的基層家庭，家中根本沒有電腦和寬頻，試問如何正常在家學習？又見過許多一部電腦不夠幾名孩子一起上課，或是只能使用有限的手機數據用量，每天短暫地上課等情況。我們唯有按照個別需求， 提供各種合適硬件支援 。」

在疫情稍見受控後，陳校長又籌辦了「疫境自遊」計劃，資助基層家庭一趟來回車程去郊外旅遊放鬆。他解釋：「一般家庭到了周末和假日或會外出透透氣，但基層家長可能連交通費都付擔不起，被迫終日困在狹窄的空間，大人和小朋友當然都不好受，因此活動一推出即大受歡迎，報名反應遠超想像。」陳校長還透露，其中一次他戴著帽子和口罩，以隱藏身分充當司機，親自接載四人家庭前往貝澳，見證他們第一次遊經青馬大橋，還在貝澳沙灘弄潮摸蜆，盡興而回。

▲ 「陳校長免費補習天地」致力為有經濟困難的弱勢學童提供完全免費的學習支援， 歷年來更已配對超過15,000對師生進行一對一補習。

道地與你攜手在這個聖誕為弱勢學童送上暖意

▲ 陳校長期望大家關注有經濟困難的弱勢學童，讓小朋友都有平等的學習機會。

陳校長指出，補習天地的營運資金全部來自社會各界的企業、機構和熱心人士的捐款。今個聖誕節，道地推出 冬日 特別版蜂蜜綠茶，部份收益將撥捐補習天地作慈善用途，並期望藉此喚起大家關注有經濟困難的弱勢學童，為他們提供免費的學習支援。

陳校長透露，道地早前已答允贊助原定於7月舉行的「暑期同樂日」，惟活動其後因疫情取消，道地不僅按原先安排送出飲品，更希望以另一方式為補習天地給予支援，最終促成了這項窩心善舉。這次道地蜂蜜綠茶 冬日特別版的 部份收益，將 捐 助補習天地添置教學設備和教材，幫助更多有需要的弱勢學生。

▲ 道地推出的冬日特別版蜂蜜綠茶現已上市，部份收益將撥捐補習天地作慈善用途，你也一起加入支持這項窩心善舉吧！

（資料由客户提供）