【萬千星輝2020】龔嘉欣馮盈盈升呢爭視后　《使徒3》黃智雯+《踩過界II》蔡思貝成大熱

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2020》入圍名單出爐！

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》將於明年一月十日舉行，各獎項的入圍名單於今天（12月16日）公布。其中，焦點之一的最佳女主角繼續備受矚目，當中《使徒行者3》黃智雯和《踩過界II》蔡思貝均被看好。

不過，二人惡鬥外，去年失落視后寶座令不少人為她不值的李施嬅，今年憑《法證先鋒IV》入圍爭最佳女主角，成為今屆黑馬。

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▲ （陳家瑩 攝）

《使徒行者3》黃智雯

畢業於香港演藝學院舞蹈及戲劇系表演藝術的黃智雯於2007年參加香港小姐競選，並晉身最後五強。

她其後參加第22期TVB藝員訓練班，正式發展演藝事業，並為監製潘嘉德的常用演員。

熱愛演戲的她用心演好每個角色，於《萬千星輝頒獎典禮2012》獲得飛躍進步女藝員，開始備受觀眾留意。

2018年，黃智雯於《三個女人一個「因」》中一人分飾三角，挑戰高難度並大獲好評，更成為該年的視后大熱，惟最終敗給李佳芯。

今年，黃智雯憑《使徒行者3》再度提名視后，並為今年的大熱之一。

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▲ （《使徒行者3》劇照）

《踩過界II》蔡思貝

2013年港姐亞軍蔡思貝當選後便加入TVB拍劇，並以旁聽生身份參與第27期TVB藝員訓練班。

曾受負面新聞影響的蔡思貝樂觀面對錯折且不斷努力，終於在2017年憑《踩過界》的「癲姐」趙正妹一角奪得最受歡迎電視女角色。

不介意演醜角的蔡思貝於《踩過界II》再以哨牙造型示人，更憑此角色角逐今年的視后，上位有望。

▲ （馮盈盈IG圖片）

《反黑路人甲》馮盈盈

有「性博士」之稱的馮盈盈為2016年港姐冠軍，言論大膽的她甫一入行已備受關注。她加入TVB後既擔當多個節目的主持，且參演不同劇集，在演藝圈內作多元發展。

正值上位之際的馮盈盈於《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得飛躍進步女藝員，可見她備受TVB力捧。

入行年資不多的馮盈盈憑《反黑路人甲》入圍今年視后之列，星途有望更上一層樓。

▲ （《法證先鋒IV》劇照）

李施嬅

李施嬅於2003年參加香港小姐選舉，雖然在五強止步，卻獲得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」獎項。她選美後加入TVB拍劇，多年來接拍過多部劇集，漸漸入屋並獲得觀眾愛戴。

2017年，她憑《Once More》分別於《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》奪得最佳女主角，揚威海外。

去年，她憑《Blood and Water》於第7屆加拿大銀幕獎獲得最佳衣著獎及入圍最佳女配角，再下一城。

同年，她於《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得最受歡迎電視女角色及與好友陳山聰一同獲得最佳戲劇拍檔獎。

縱然李施嬅去年失落視后寶座，她今年憑《法證先鋒IV》再獲提名最佳女主角，演技備受認可。