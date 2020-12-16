【李偲嫣離世】正義聯盟創辦人李偲嫣撐國教、反佔中　與「鋮浚哥」再婚引起一時佳話

▲ 消息指李偲嫣今日入院後不治。（李偲嫣Facebook專頁圖片）

消息指正義聯盟創辦人李偲嫣今日（16日）不適，入院接受治療後不治，終年56歲，據了解她對新冠病毒檢測初步呈陽性反應。有關她的入院情況，詳情即看：【下一頁】

李偲嫣十年前起關注教育政策，於梁振英政府開始走進政壇，言論出位，關注議題有反國教、反佔中、撐警等，曾經參選立法會但落選。另外其感情生活也受外界關注，有兩段婚姻，2018年跟謝鋮浚結婚最受注目。

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李偲嫣於2009年起，出任油尖旺區家長教師會聯會會長，關注教育政策，曾經發聲支持政府設立「德育及國民教育科」，反對前學民思潮成員發起罷課和絕食等行動。

她的言論出位，被標籤為本地建制派的激進社運人士之一，於前特首梁振英政府時期發跡。李偲嫣先在2013年10月成立「正義聯盟」，理念之一是「愛與關懷反佔中」，抗衡佔領行動。

2014年又成立「撐警大聯盟」，曾經及發起撐警大遊行，支持香港警察執法。「正義聯盟」其後成為政黨，李偲嫣被指虧空公款和拒還欠債，宣布被罷免主席職位。

2016年李偲嫣曾參選立法會選舉，以2,938票敗選。之後捲入官非，被指涉及選舉舞弊，指9項匿名選舉捐款涉2.25萬元，無妥善報銷，2018年被廉署落案起訴。最終律政司就案件不提證供起訴，李偲嫣自簽守行為18個月。

李偲嫣2018年再婚，同年正值社交網站「#MeToo」風潮，自揭曾遭同母異父兄長性侵犯，於高小及初中期間，多次被踢下體、被打胸部等，但無具體證據。警方重案組翌年1月，到秀茂坪安達邨一單位拘捕一名62歲男子疑涉案，但疑犯與其兒子激烈反抗，並否認指控，最終涉以阻差辦公、非禮及普通襲擊被帶走。

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李偲嫣原來的丈夫姓劉，但二人早年已離異，育有一子劉仲朗，現已26歲。

李偲嫣曾做過與教育相關的公職工作，亦擔任過香港管理專業協會李國寶中學家長教師會主席及家長校董和油尖旺區家長教師會聯會會長，她於2015年結識香港專業進修學校副總監（國際教育）謝鋮浚，雙方熟絡後雙雙墮入愛河。

李偲嫣2017年11月宣布再婚，與謝鋮浚在2018年5月正式「拉埋天窗」。

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記者：陳曉瑩、吳卓峰